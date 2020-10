Cuando los que mandan no saben

Gestionr una pandemia como esta sin contar con los expertos en sanidad constituye un tremendo disparate, casi tanto como proponer que los médicos asuman el Gobierno de la nación para acabar con el coronavirus.

Ese manifiesto que 55 sociedades científico-sanitarias han titulado, de una forma un tanto demagógica, “En salud, ustedes mandan pero no saben”, tiene una buena intención (la de volver los ojos de los políticos hacia la ciencia en estos momentos de trifulca general) y muchas recomendaciones muy oportunas, pero falla por la base: no son los médicos los responsables de gobernar España, sino, por desgracia, los políticos. Y no los políticos en general, sino políticos de la talla moral e intelectual del doctor Sánchez, el Dormilón de Moncloa, y del sospechoso Iglesias, Marqués de Galapagar.

Estamos en sus manos, porque esto es una democracia y no una tecnocracia. Podríamos promover un cambio en la Constitución para cambiar de sistema. Desde luego, si la propuesta se votara en referéndum, ganaría por goleada. Imagínense: el mayor experto en gestión sanitaria, ministro del ramo en lugar de un filósofo como tenemos ahora; el mejor empresario de la construcción, titular de la cartera de Fomento en lugar del amigo de Delcy la de los lingotes de oro; un sociólogo de prestigio que haya cursado a su vez un máster en medio ambiente, en el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 en lugar del comunista bolivariano de Villatinaja... Tendríamos ministros por oposición, y construiríamos una nueva forma de gobernar, que podría llevarnos al cielo o hundirnos todavía más en la miseria (si eso es posible).

El caso es que los españoles no votamos para gobernarnos a los presidentes de esas 55 sociedades científicas. Tenemos que conformarnos con el fabuloso nivel de la oferta en nuestro mercado electoral: un tal Sánchez, doctor en Economía por la Universidad del Copieteo; el señor Casado, que tuvo que cambiarse de universidad para aprobar de golpe media carrera de Derecho; “il Duce” Abascal, licenciado ‘a secas’ en Sociología, especialidad que nunca ha ejercido porque la política no le ha dejado tiempo desde que metió la nariz al acabar la carrera; o el citado Iglesias, presunto doctor en Ciencias Políticas y máster ‘cum laude’ en Tratamiento de Tarjetas de Móvil...

En Madrid tenemos a esta recua, y en Castilla y León al vicepresidente de la Junta (médico) y a la consejera de Sanidad (médico), quienes deciden el cómo y el cuándo de las medidas que proponen sus científicos. Al menos en Castilla y León tenemos un comité de verdad, no como el falso del falsario Illa. Hay comité, y tanto Igea como Casado siguen sus dictados al pie de la letra. ¿Así nos va mejor que otras autonomías donde ni el vice ni la consejera son sanitarios? Más bien al contrario. Tampoco nos va mejor por haber sido de los más lentos en salir de la cuarentena, ni a les va bien a los madrileños que fueron a nuestro mismo ritmo retrasado. Otros que salieron rápido están mucho mejor. Asturias, donde se ha adoptado una política de muchos test y rastreo en plan sabueso, es la única región que se salva del desastre. En Salamanca han fallado los test (ayer llegó ¡por fin! el prometido robot) y se ha entorpecido el rastreo al notificar tarde los resultados de las PCRs y seguimos estando al borde del confinamiento, a pesar de tanto comité y tanto médico al mando.

Hay para todo. Hay científicos que dicen que el virus queda flotando y contagia en el aire (los famosos aerosoles) pero la OMS de momento no lo considera probado. Los expertos de Suecia proponen lo contrario de los españoles (allí ni confinamiento, ni mascarillas, ni ná) y les ha ido mucho mejor que aquí. En Portugal, siguiendo también a sus científicos, no han apretado las tuercas al personal como en España y están de maravilla comparado con nuestro desastre.

Son los políticos los que eligen a los expertos y algunos, como el caso del pánfilo Simón, recetan lo que les dice ‘el amo’ y son capaces de desaconsejar las mascarillas hoy y hacerlas obligatorias mañana.

Dicho lo cual, bien haría el Gobierno en hacer caso a los científicos, sean sanitarios, economistas o sociólogos. Peor no nos podía ir, desde luego.