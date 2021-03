Febrero de 2021, te dejamos de ver. Marzo de 2021, luchas por tu vida.

Cuando despiertes... y les veas pasear, pisar la calle, cuando compruebes que se abrazan, ríen y vuelven a llorar, pero por fin de emoción. Cuando te cuenten ese reencuentro de dos casi centenarias después de un año de encierro: una esperaba a la otra y era posible sentir su emoción, ese escalofrío. Y se miraron por fin y se emocionaron. Conocerás la felicidad de la vacuna, que es lo único que nos permite vivir un poquito. Lo único que te habría mantenido entre nosotros todo este tiempo que te has perdido.

Cuando despiertes... ¿cómo te lo digo? Verás que Inés Arrimadas dejó de ser la Arrimadas a la que admirábamos en Cataluña y cómo se ha convertido, que lástima, en el muñeco naranjita de Sánchez. Te dormiste cuando el partido esperanza era ya el partido veleta y amanecerás con una banda rota, de piratas sin rumbo, peligrosa, tan fiable como un mercenario.

Inés, tan torpe, que pretendía servir Murcia a Sánchez en bandeja de plata y le iba a regalar Madrid y después Castilla y León y luego Andalucía... uno a uno, partido a partido, firmando la sentencia de muerte de Cs. Hasta que Ayuso les rompió la baraja.

Cuando despiertes te hablarán de Ayuso y te dirán de ella de todo pero sin su valentía te habrías encontrado a Gabilondo gobernando en Madrid y a la anestesista que simuló disparar a un consejero madrileño, en el grupo con mando en plaza. Y todo estaba pensado para que nuestro presidente fuera Tudanca, empujado por el aliento de un desencajado y soberbio Óscar Puente que le obliga a hacerse mayor o a morir.

Gracias a Ayuso, que le ha hecho un favor a Mañueco, Tudanca busca ahora traidores pero a contrarreloj, sin la pausa reposada que marcaba Iván Redondo desde Moncloa. Por temor a que Mañueco hiciera un Ayuso, por temor al socialismo o Libertad, Tudanca va abocado al ridículo porque Sánchez, desencajado por la reacción de la presidenta, no se arriesgó a pasar por las urnas y menos en dos procesos electorales casi simultáneos.

Son días de ruido de promesas de cargos porque Tudanca necesita al menos dos mercenarios entre naranjas o azules para seguir viviendo su sueño de alcanzar el sillón de presidente. Habrá que esperar para saber si el ‘murcianazo” final de Teodoro García Egea, con una Arrimadas golpeada en su orgullo y herida de muerte, puede afectar a Castilla y León. Pero la reacción de los procuradores de Cs todo hace pensar que Tudanca abraza su debacle.

Cuando despiertes verás que la batalla sanitaria ha estado en la ridiculez de si Madrid abre o cierra, pero no, por ejemplo, en que las playas de Canarias se las dejemos para disfrute de los extranjeros, igual que hace la Cuba comunista. Porque ni con PCR y vacuna podremos darnos un baño y, en cambio, un francés o un alemán tendrán las vacaciones mas baratas de sus vidas y además sin exigirles ningún requisito.

Cuando despiertes te encontrarás que seguiremos atados al estado de alarma, sí, porque no tenemos vacunas. Porque a quien tiene que traerlas, que es Pedro Sánchez, le viene estupendo este “sorpasso” a las libertades para seguir a lo suyo, que es decirnos que vela por nuestra salud mientras juega a conquistar Murcia o Castilla y León cual rey del medievo para independizarse lo antes posible de Podemos y destruir a la derecha. Por eso quiere cerrar Madrid pero en cambio mantiene Barajas abierto, por eso nuestras fronteras son tan permeables. Por eso ha convencido al resto de comunidades autónomas de que el problema es Ayuso y no él.

Cuando despiertes, te preguntarás por qué las comunidades en lugar de caer en el juego perverso de Moncloa que va de poltronas, no se plantan y le exigen de una vez a a Sánchez que traiga vacunas ya o se las deje comprar a ellas, que son bastante más capaces para la adquisición de material sanitario, como demostró ya Mañueco en Castilla y León. Claro que Sánchez quiere cierres, ¿cómo no va a quererlos si eso le salva de la presión social que supondría que solo hubiera una minoría vacunada y con movilidad? ¿A quién le favorece que no se abra el debate sobre la falta de vacunas? Larga vida a Sánchez.

La vacuna es lo importante, lo único que te habría mantenido entre nosotros este tiempo, lo que te habría librado de frío, miedo y soledad. Lo que habría salvado a tu familia de tantos días de angustia, de ese corazón encogido porque en momentos te ibas. Cuando despiertes a lo mejor te preguntas hasta qué punto importa vencer a la covid, qué lugar ocupa entre sus prioridades después del golpe de Arrimadas... y no sabré qué decirte.

Nos tomaremos ese café pendiente y celebraremos la vida, tu vuelta a la vida. Cuando despiertes.