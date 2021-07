Cribado masivo

Que no les engañen: La pandemia de la covid-19 no ha cesado a pesar del fin de las restricciones de movimiento, los cierres perimetrales o la eliminación de las mascarillas en exteriores si se cumplen determinadas condiciones -algo que no comparto, por lo que de hecho sigo usándola-. Lo que sí ha sucedido es que el perfil de persona contagiada ha evolucionado, si en las primeras olas eran nuestros mayores quienes sufrían de una manera más grave las consecuencias de este coronavirus, en la actualidad la franja de edad ha disminuido muchísimo y se ha desplazado a nuestros y nuestras jóvenes.

Hay quienes sistemáticamente les acusan de ser culpables de sus contagios, no puedo compartir que se les criminalice sin distinción. Como profesora universitaria llevo compartiendo con muchos de ellos toda la pandemia y les aseguro que la inmensa mayoría ha sido responsable, se ha cuidado y ha cumplido las medidas. Lamentablemente estas personas respetuosas y cumplidoras no son noticia y sí que lo son los pocos que sin pensar en nada más incumplen las restricciones.

Es cierto que en este momento son el eslabón más débil de la cadena, no hemos podido empezar a vacunarles porque no hay vacunas para todo el mundo y por su juventud necesitan socializar después de todo este tiempo de limitaciones y sin contacto social. Socialización, por otra parte, que puede hacerse, como practica la mayoría, de manera responsable. Debemos pensar que en este supuesto se produce el efecto mariposa: un joven se contagia, en muchos casos es asintomático, trasmite el virus a otras personas, incluso a sus padres, que es posible que aún no tengan la pauta completa de vacunación. Por todo esto sube la incidencia acumulada y el riesgo y determinados países de la Unión Europea deciden recomendar a sus ciudadanos que no viajen a nuestro país por vacaciones. Por tanto, no solo se influye en el ámbito local y en el ámbito sanitario sino en el económico a nivel nacional.

Por eso desde esta columna me gustaría pedir, por favor, a nuestros jóvenes, que una vez más den una lección de responsabilidad a quienes no creen en ellos, no es mi caso, y acudan mañana domingo al cribado masivo que se ha convocado en el Pabellón Unamuno. Debéis llevar el DNI y la tarjeta sanitaria. Será bueno para todo el mundo.

PS1: Más de 13 años sin Nagore. Aún duele.

PS2: Justicia para Samuel. El odio y la homofobia matan.