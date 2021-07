Covid juvenil

Por lo visto los médicos de familia juran en hebreo cuando escuchan que esta quinta ola no va a ser importante ‘porque no satura el sistema sanitario’. El sistema sanitario no son solo las Urgencias, las camas y las ucis del Hospital que, efectivamente, no están notando aún la traca de contagios juveniles. Donde lo están sufriendo es en los centros de salud. Cientos de jóvenes que llaman porque estornudan o porque se han morreado con uno que estornuda. Son cientos de sospechas, de contactos...

Parece claro que no hacer nada no es una opción. Lo primero porque resumir la situación en ingresos y muertes no se sostiene cuando los centros de salud empiezan a no dar abasto. Pero además porque esto no va a parar de forma espontánea por sí solo. Las cuatro olas anteriores han seguido un mismo patrón: dos semanas de crecimiento desde el momento en el que se toman medidas y luego un mes de bajada hasta estabilizar la situación. Pero si no hay medidas... ¿Hasta dónde puede llegar? El concejal de Turismo, Fernando Castaño, venía a decir algo así como que dado que los jóvenes ‘casi’ no se mueren, pues que sigan así y que alcancen la inmunidad de grupo por contagio.

La Junta, por su parte, está por la labor de aguantar lo máximo posible antes de recuperar viejas restricciones. La vacunación es un colchón que te lo permite. De hecho, es que si no existiera ese nivel de inmunidad en la población mayor está clarísimo por dónde habría que empezar.

Ahora es cuando resulta evidente que si una medida ha demostrado ser altamente efectiva es la del cierre del interior de las discotecas. Esto es como un ensayo clínico: qué pasaba cuándo estaban cerradas y qué ha pasado cuando se han abierto.

Si descartamos el ‘plan A’, el ‘tratamiento’ más conservador -menos restrictivo- sería el de potenciar los cribados masivos entre los jóvenes.

Esto se hizo en las anteriores olas y funcionó. ¿Por qué no se hacen ahora estos test masivos? Intuyo que es una cuestión de personal. Concretamente, de escasez de enfermeras. Los rastreadores han quedado reducidos a lo mínimo. Los ‘vacunadores’ ya ni siquiera son suficientes para hacer funcionar las 20 líneas del Sánchez Paraíso y en los centros de salud vuelven a formarse colas para realizar antígenos a los que ya son sospechosos. ¿Solución? Se me ocurre una idea como la que tuvo el Colegio de Médicos cuando llamó a médicos jubilados para colaborar de lo que sea en la primera ola.