Cada año, después de las vacaciones de verano y con cualquier mala excusa, llama a la puerta mi amigo Heiko. Bien sabe él que en el equipaje de mano ha venido, a buen recaudo, embutido casero de Villaseco de los Reyes, algún queso de Hinojosa, incluso altramuces envasados al vacío y botes de aceitunas Miroliva. Solía llegar Heiko con una botella de vino bajo el brazo, para redondear la merienda en la terraza, que suele coincidir con esos últimos días de sol membrillero que permite comer al aire libre, ya en el olfato el anuncio de humedad que pregona la llegada del otoño. Pero este año se ha presentado en casa con una mochila de piel y con remaches metálicos, solidarizándose así con el anual destrozo que la suculenta carga ocasiona en mis maletas. Porque a las viandas se añaden los ordenadores, tabletas y cargadores, además, claro está, de los libros. Eso de que el saber no ocupa lugar es un cuento. Pero a lo que vamos: la sobrecarga tiene consecuencias y el contenido suele dañar el continente hasta, a menudo, destruirlo. A la valija de este verano le han saltado las costuras por varios flancos.

Al hilo del jamón y la morcilla, que alargan unos días más en el paladar la sensación de asueto y veraneo, la conversación ha girado esta vez sobre ese coronavirus, que nos trae por la calle de la amargura. El hecho de que España haya sido declarada internacionalmente como “zona de riesgo” genera infinitas preguntas en nuestros vecinos sobre cómo se están haciendo allí las cosas y, tímidamente, con la boca pequeña para evitar tragar sapos, va uno relatando las sucesivas decisiones gubernamentales que han ido llevando al país a la catástrofe, hasta concluir en la situación actual. Heiko, que habla fluidamente alemán, inglés y francés, es capaz también de decir, aunque en un español bastante más torpe, “pata negra” y “guivera Duero”, pero se le resiste la expresión “Comunidades Autónomas” y le cuesta entender que sobre los gobiernos regionales recaigan ahora mismo responsabilidades como la sanitaria, la educativa y la resurrección de sectores económicos enteros como el turismo y los servicios. Incluso el observador menos avezado es capaz de darse cuenta de que las costuras de las Comunidades Autónomas van a saltar igual que las que mi equipaje de mano.

La pandemia está suponiendo un duro test de estrés para nuestra sociedad y deja en evidencia los puntos débiles. La cadena de suministros ha demostrado estar a la altura: ni los Mercadonas ni los camioneros dejaron de funcionar en ningún momento y esa respuesta es, desde luego, digna de elogio. El sistema sanitario, sin embargo, colapsó. Por más que haya quien siga insistiendo en que tenemos uno de los mejores del mundo, la cifra de muertos es la más dolorosa prueba de que no dio la talla. También falló el sistema educativo, incapaz el curso pasado de prestar un mínimo servicio online que garantizase el derecho de nuestros hijos y a las puertas de la vuelta al cole con una sensación generalizada de incapacidad y resignación. Las fuerzas del orden, a pesar de episodios críticos como el protagonizado por el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, han pasado satisfactoriamente esta prueba sin precedentes. Y me temo que los medios de comunicación, cuyo papel en esta crisis solo podrá ser aquilatado con el paso del tiempo, tendremos que responder por haber estado difundiendo, como correa de transmisión de Simón y sus secuaces, informaciones sin contrastar que solamente sirvieron para multiplicar el caos. Son medios supuestamente serios en los que en su día he escuchado y leído desde que no estaba indicado el ibuprofeno, sino el paracetamol, hasta que las mascarillas no servían para nada.

Ahora, sin embargo, la mayor parte del peso de la crisis recae sobre el sistema autonómico, que con más de cuarenta años de funcionamiento ha demostrado costuras defectuosas. Sometido a mayor presión sanitaria, educativa y económica, podría fácilmente saltar por los aires. Lo que legalmente se denomina competencias autonómicas está a punto de mostrarse al desnudo como incompetencias autonómicas, como las que reconoce ya Asturias, al declarar que no descarta reeditar el fallido estado de alarma, que ya demostró su fracaso, y dejar entrever que ya veremos si comienza el curso o no. La dejación del Estado central somete a las administraciones autonómicas a una coacción que amenaza con dinamitar una estructura deficiente.