Con ochocientos muertos a diario, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, aún tiene valor para decir que las nuevas medidas propuestas por el Gobierno obedeciendo las recomendaciones de los expertos sanitarios (las mismas que venían pidiendo también los partidos de la oposición), de paralizar durante los próximos días de Semana Santa toda la actividad laboral no esencial, es “todo un ataque a la línea de flotación de las empresas”.

Ya tenemos resumido en una sola frase lo que para el señor Garamendi representa el mayor peligro de esta crisis que está dando cuenta de la fragilidad del ser humano. Sobre la mesa, sin disimulos, su auténtica escala de valores. Para él y los suyos, lo que verdaderamente importa son los resultados contables de la empresa, quedando en un segundo o sabe Dios en qué lugar, las personas que ayudan a levantar cada día esas empresas con su esfuerzo.

Aunque con más de 7.340 muertos en nuestros país y 46.600 pacientes hospitalizados por esta cruel pandemia, muchos de nuestros compatriotas ya están sufriendo en su círculo familiar o de amistades, alguna pérdida que les toca de cerca, sospecho que el líder de los empresarios españoles sigue inmune a los devastadores efectos que el coronavirus está produciendo en tantos seres humanos. No estaría mal, que se pudiera hacer una excepción con él y darle un paseo por los distintos hospitales o residencias de ancianos, para ver si el contacto directo con el sufrimiento de las personas y quienes luchan por salvar vidas y que él contempla como máquinas o simples números, pudieran tocarle alguna fibra sensible. Si la tuviera.

Dicen que de esta crisis saldremos siendo mejores personas y aprendiendo a valorar que por encima de la vida no hay ningún otro bien superior. Personalmente, me conformaría con que gente como el personaje del que hablamos, nacido según parece con una caja registradora en el pecho en vez de corazón, cuando remontemos vuelo, sea capaz de comprender que sin personas sanas no hay empresa y que cualquier proyecto que remonte el vuelo a costa de la salud y la vida de la gente será un negocio ruinoso moral y éticamente. Como su misma escala de valores.