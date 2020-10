Contra el pesimismo

El silencio se ha vuelto a adueñar de Salamanca como en aquellos funestos días de marzo. Si de algo está sirviendo el confinamiento perimetral, al que nos tiene sometidos la Junta de Castilla y León desde este sábado, es para ensombrecer nuestros aletargados rostros, para que bajemos de nuevo la cabeza al cruzarnos con alguien mientras paseamos, para inundarnos de incertidumbre y aturdimiento.

Mi madre dice que ya no pone el Telediario. No me extraña. Estos días hemos escuchado a la viróloga del CSIC Margarita del Val vaticinar que la tercera ola del coronavirus llegará con más fuerza este invierno, y eso que todavía no hemos llegado al pico de la segunda. Hemos leído también que prestigiosos investigadores norteamericanos han publicado en la revista “Science” que el SARS-CoV-2 tiene grandes posibilidades de convertirse en una enfermedad endémica. Expertos del Centro Nacional de Gripe de Valladolid han derramado un jarro de agua fría y de realidad sobre nuestras cabezas al señalar que dudan mucho de que antes del segundo semestre de 2021 se pueda empezar a vacunar masivamente a la población frente a la COVID-19. Las imágenes de las colas del hambre han vuelto a aparecer para quedarse. Los vídeos de jóvenes saltándose a la torera las normas básicas de distanciamiento y uso de la mascarilla corren como la pólvora por las redes sociales sin pudor alguno. Y ante tanta desolación, los líderes políticos nacionales -y también mundiales- andan como pollo sin cabeza sin encontrar soluciones verdaderamente eficaces con las que combatir esta pandemia. En España, prefieren pelearse entre ellos por un puñado de votos.

Resulta desalentador.

El panorama apunta a que debemos acostumbrarnos a vivir con el virus. Seamos realistas, no queda otra. Y eso precisamente es lo que han hecho muchas más personas de las que pensamos desde el inicio de esta crisis.

Y lo han afrontado con positividad. Como el bar de mi barrio, que ha montado una carpa y unas estufas para seguir atendiendo a sus clientes ahora que llegan los rigores del invierno. Como los investigadores que se están dejando literalmente las pestañas para descubrir nuevos tratamientos con los que repeler el virus en los hospitales y fabricar una anhelada vacuna en la que fiamos la mayor parte de nuestras esperanzas. Como esos jóvenes que, en lugar de pensar en el botellón, emplean su tiempo ayudando a los demás en las desbordadas ONG que intentan sacar a flote a la creciente legión de familias desfavorecidas. Como ese empresario que reinventa a diario su negocio y encuentra en ello horizontes insospechados hasta ahora. Como esas familias que se han redescubierto.

Hoy más que nunca es bueno recordar algunas de las frases más conocidas de Víktor Emil Frankl, aquel neurólogo y psicólogo austríaco que nos dejó esa maravilla de libro titulado “El hombre en busca del sentido”. Este superviviente de los campos de concentración nazis aseguraba que “las fuerzas que escapan a tu control pueden quitarte todo lo que posees excepto una cosa, tu libertad de elegir cómo vas a responder a la situación”. Y añadía que “las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos”.

No le faltaba razón. Por eso, no debemos dejarnos llevar por el abatimiento. Tenemos que plantarle cara a esta crisis desde el convencimiento de que todos y cada uno de nosotros somos capaces de superar cuantos obstáculos se nos pongan por delante. Como lo han hecho muchos otros antes. Con imaginación, con autoestima, con determinación. Soltando todas esas ideas negativas que lastran nuestro camino. Abandonando los innecesarios bucles que nublan nuestra pasión por la vida. Ejemplos hemos visto de sobra estos días con motivo de la celebración del Día del Cáncer de Mama. No todo es coronavirus.

Y, si es necesario, repitamos cada mañana, al levantarnos de la cama, esa bonita palabra que puede iluminarnos el día: OP-TI-MIS-MO.