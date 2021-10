Contra el olvido

SE nos acumulan las malas noticias. La electricidad y los carburantes siguen por las nubes y la inflación es ya una seria amenaza para el crecimiento y la creación de empleo. Al bloqueo del transporte internacional por la falta de componentes y de camioneros se une el peligro de desabastecimiento de gas por el cierre del gran conducto libio. El recalentamiento de la economía anuncia subida de tipos de interés y eso, con el déficit y la deuda disparados en España, puede llevar a las cuentas del Estado a la bancarrota.

En ese contexto complicado la economía nacional necesita unos presupuestos del Estado centrados en la dinamización de la actividad, que ofrezcan un marco estable y seguro para las empresas y que utilicen la inversión pública para acelerar la recuperación ya en marcha. Justo lo contrario del proyecto que el Gobierno de Pedro Sánchez se apresta a aprobar de la mano de los separatistas vascos y catalanes.

El Ejecutivo social-comunista se ha marcado dos objetivos muy claros: comprar los votos en el Congreso de los proetarras de Bildu, los separatistas del PNV y los golpistas de Junts y ERC, y por otro comprar los votos en las próximas elecciones generales de los jóvenes, los funcionarios y los jubilados, a quienes pretende favorecer con subvenciones y subidas de retribuciones de aquí a 2023. No hay por tanto un proyecto de país: tan solo se plantea un plan de supervivencia del propio Sánchez como inquilino de La Moncloa.

No existe una hoja de ruta para evitar la peligrosa dependencia energética de nuestro país, ni una programación a largo plazo para recuperar la producción de todo aquello que nunca debimos dejar de producir y que ahora nos pone a merced de países tan impredecibles y peligrosos como China, India, Corea, Libia o Marruecos. Aquí lo único que se anuncia es una apuesta por lo verde y lo tecnológico, un brindis al sol sin concreción alguna, que restará competitividad a las empresas y no servirá para limpiar el aire del planeta ni para reducir el cambio climático porque los chinos, indios y coreanos se encargarán de aumentar los gases de efecto invernadero que ahorremos nosotros.

En ese marco se entiende que el Gobierno sanchista-bolivariano carezca de interés por invertir en Salamanca y deje a esta provincia ayuna de proyectos para 2022, cuando dispone del mayor presupuesto público de la historia de España. El grueso de la inversión va para las tierras desleales, gobernadas por indeseables cuyo proyecto pasa por la destrucción de España, y a los salmantinos nos tocan las migajas.

Este olvido no tendrá compensación en las cuentas de la Junta para el próximo ejercicio. El recorte que sufre la inversión del Gobierno regional en la provincia no tiene excusa ni perdón, por más que dos procuradoras del PP intentaran ayer explicar el recorte de las partidas destinadas a Salamanca. Cuando la inversión de la Administración autonómica en el conjunto de Castilla y León crece casi un 40%, con un presupuesto también de récord absoluto en la historia de la Comunidad, resulta del todo incomprensible esa racanería con una de las provincias que más necesitan impulso para recuperar terreno respecto a otras más ricas. El final de las obras y la inauguración del nuevo Hospital no pueden servir de justificación a este abandono. Y, desde luego, con esta rácana inversión el objetivo de la Junta de luchar contra la despoblación y apostar por el mundo rural queda un poco más lejos.

Las procuradoras del PP, como el resto de los representantes de Salamanca en las Cortes de Castilla y León, en lugar de buscar pretextos para el recorte deberían preparar enmiendas a los presupuestos regionales que eleven la inversión de la Junta en la provincia. Los proyectos pendientes y las necesidades son tantas que tienen mucho donde elegir.