Conspiranoicos de fiesta

Han cambiado mucho las cosas desde los albores de la cayeborroka en el barrio madrileño de Salamanca. Enternecía ver tanto patriota invocando el sagrado nombre de la libertad. Pero la astracanada cobra fuerza en las redes y una legión de opinadores de medio pelo adoctrina a una masa que vive entre el miedo y el desánimo, animándola a manifestarse. Ese siniestro y difuso think tank del negacionismo asegura que lo que vivimos es una falsa pandemia perfectamente orquestada, una “plandemia”, acusando a los poderosos de conspirar contra el modelo capitalista para instaurar un nuevo orden mundial. Comenzarían implantando la tecnología 5G para debilitar nuestras defensas y asesinando a nuestros mayores en las residencias aplicándoles vacunas modificadas de la gripe. Lo que viene ahora es peor, porque las vacunas contra la COVID-19 llegarán, pero atiborradas del microchip ID2020 que secuestrará nuestras conciencias y nos dejará estériles. Todo ello ocurrirá con el concurso de los medios de comunicación, que ya nos roban la libertad en el ejercicio del más puro terrorismo informativo.

España es hoy una mancha muy oscura situada entre Portugal y Francia. Sufrimos la arremetida de la primera ola bajo el Gobierno de La Moncloa y ahora vemos como crece la curva bajo la administración autonómica. Como creo que la tasa nacional de gilipollas -que los hay, y no pocos- no debe ser especialmente mayor que la de nuestros vecinos, no creo que la razón del fracaso se deba sólo a la indisciplina de los españoles, como dicen los políticos que no asumen su responsabilidad. Desde que comenzó la pandemia, hemos registrado un exceso de más de 45.000 muertes, en el marco de una catástrofe sanitaria que ahora amenaza con reproducirse.

El Estado se ha mostrado inoperante y descoordinado, e ignora a los científicos que claman por la elaboración de un informe constructivo e independiente, realizado por expertos, que evalúe la gestión de la pandemia en España y nos diga qué ha fallado y qué medidas deben adoptarse. No obstante, siempre podremos ejercer la prevención que esté a nuestro alcance, así como militar contra los conspiranoicos vociferantes de la distopía. Eso es lo que propongo, pues no quiero engrosar la lista de contagiados en las fiestas de la Virgen de la Vega que algunos se empeñarán en celebrar.