El aprendiz de Goebbels de La Moncloa maneja las cifras de afectados a su antojo. Todo sea por causar buena impresión. Y si no se consigue, se impone la censura, y punto.

El viernes Iván Redondo decidió colarnos una trola como una catedral y retorció los números para que los contagiados fueran, por primera vez en la historia del coronavirus en España, menos que los curados. Para ello hizo desaparecer once mil positivos de un día para otro, y al mismo tiempo, a golpe de varita mágica redujo los 5.229 nuevos casos a 2.796. La alquimia consistió en dejar de contar todos los positivos de los diferentes tipos de test para sumar solo aquellos detectados con las pruebas ‘fetén’, los PCR, dejando en el limbo a los positivos por test rápidos y también a los contagiados asintomáticos.

Ese burdo maquillaje permitía al ministro filósofo de Sanidad anunciar a bombo y platillo que había conseguido doblegar la curva. En realidad, nos la había metido doblada, la curva.

No se cortan un pelo. No escarmientan con tanto yerro, ni les duele, ni les pica. Este Gobierno está tan acostumbrado a mentir y a engañar que lo hace por sistema, incluso cuando no hace falta. Porque resulta perfectamente compatible que la epidemia vaya remitiendo (solo faltaría, después de más de cuarenta días con casi todo el país confinado) y al mismo tiempo que aumente el número de contagiados ‘detectados’ porque se hacen más pruebas. Todo el mundo puede entenderlo. Pero Sánchez y su Rasputín Redondo hacen su propia versión del concepto de confinamiento: confino y miento. Y lo llevan a rajatabla.

Dentro de este barullo n el que naufraga este desgobierno socialcomunista, se cometen todo tipo de tropelías, algunas de gran calado. Una de las más relevantes de las últimas horas la ha protagonizado la ministra de Educación Isabel Celaá, cuando ha intentado quitarse de encima el muerto de los aprobados en este conflictivo curso escolar (resulta asombrosa la obsesión de Sánchez y sus discípulos por quitarse los muertos de encima, o al menos camuflarlos; Sánchez, de hecho, no cita nunca la cifra de fallecidos en España durante sus soporíferas intervenciones en ‘Aló, presidente’. Para él los fallecidos por coronavirus no existen).

El muerto se lo ha endosado Celaá, de mala manera, a las comunidades autónomas, en una orden ministerial que deja en sus manos decidir cómo se pasa de curso y cómo se consigue el título. Una patata caliente para la consejera de Educación de la Junta, que como sus colegas tendrá que mirar por el rabillo del ojo a otras regiones: si se pasa de blanda o de dura con los estudiantes, puede haber conflicto.

Pero claro, para no perder la costumbre, el equipo de inexpertos liderados por Sánchez vuelve a meter la pata. Resulta que la Constitución no permite a las autonomías decidir sobre los títulos, que son competencia exclusiva del Estado. Así que se espera una rectificación ministerial para cualquier día de estos, en ese apartado del BOE titulado “Erratas, meteduras de pata, rectificaciones, aclaraciones, oscurificaciones y otros embrollos” que desde hace semanas ocupa más hojas que los propios decretos gubernamentales.

Este Gobierno no es ejecutivo, sino político. Entendida la política en el sentido marxista (de Groucho) como el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Ahí tenemos el ejemplo de las mascarillas, que siempre han escaseado, que el Ministerio Filosófico de Sanidad ha sido incapaz de comprar en número suficiente y que ahora, después de fijar en un euro (redondeando) el precio máximo, van a ir desapareciendo, porque las farmacias no pueden conseguirlas por menos de ese dinero.

Y tenemos por delante el apasionante panorama de la desescalada, que el chapucero de Sánchez, su valido comunista y el resto de sus mariachis pretende consensuar con las autonomías mientras Illa les deja muy claro a todos los presidentes autonómicos que será su Ministerio el que imponga los ritmos. Espectáculo asegurado, señores.