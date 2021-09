Condenados al ridículo

Por una vez y sin que sirva de precedente, el prófugo Puigdemont ha estado muy cerca de dar en la diana cuando dijo que España no pierde una sola oportunidad de hacer el ridículo en Europa. Si hubiera cambiado España por ‘el Gobierno de España’, o mejor, por ‘el Gobierno socialcomunista de España’, habría acertado de pleno.

La detención y la inmediata puesta en libertad del golpista catalán responden a esa cruda realidad: nadie nos toma en serio. Somos el hazmerreír de Europa, pintamos menos que José Mota en el Concilio de Trento y solo nos quieren para que seamos el freno de una posible invasión magrebí y subsahariana en el Estrecho.

No nos pueden tomar en serio porque lo que ocurre aquí es más propio de una gran bufonada, un espectáculo de despropósitos más propio de una autocracia bananera que de una democracia consolidada.

En el caso del juez italiano al que le cayó en suerte Puigdemont, hay que ponerse en su pellejo para entender que no podía tomar otra decisión de dejarlo marchar. ¿Para qué mandarlo a España, para que Sánchez lo indulte a los dos días? ¿No están ya disfrutando de la vida los compañeros condenados por sedición? ¿Es Puigdemont un peligroso golpista o uno más de los soñadores de la nación catalana con los que el Gobierno de España se avendrá a negociar más pronto que tarde? ¿Es un delito declarar la independencia de Cataluña cuando el presidente Sánchez está negociando el referéndum de independencia con los actuales responsables de la Generalidad?

Incluso para un magistrado italiano, acostumbrado a los espectaculares malabarismos de la política vividos en su país, tiene que alucinar con esta España donde se pacta y se transacciona con quienes tienen por objetivo declarado la destrucción de nuestro país, donde se negocia en una mesa oficial la amnistía para los secesionistas, como si estuviéramos en una dictadura y la justicia española no tuviera legitimidad para castigar a los rebeldes.

El juez italiano ha entendido lo mismo que sus colegas alemanes y belgas: a España se la puede ningunear, se la puede pisotear y se la puede tratar como a un país apestado, porque no estamos al nivel del resto de Europa, al menos en lo que a la gestión de la cosa pública se refiere.

Somos el único país en cuyo gobierno participan comunistas de corte bolivariano, apoyados por lo peorcito de las dictaduras caribeñas y por los sátrapas iraníes. Somos el único país de Europa donde el Gobierno se apoya en un partido que no condena la violencia, que apoya a los terroristas y que homenajea a los asesinos. Que negocia y compra los votos de los separatistas y de quienes hace cuatro años intentaron romper la nación y colocaron al país al borde del abismo. Pónganse en el lugar de Merkel, de Macron o del mismo Draghi, sentados al lado del narciso Sánchez, pagado de sí mismo, enamorado de sí mismo, y a la vez con las manos sucias de negociar con la gentuza que le acompaña en este Gobierno Frankenstein. Como para hacerle favores.

Sánchez no tiene vergüenza, pero tiene suerte. Eso no se lo niega nadie. Ahora ha tenido la suerte de que Puchidemont seguirá con sus puchimonadas por Waterloo o por donde le plazca, pero no aparecerá por España para ser juzgado (seguro que ni siquiera comparece el día 4 de octubre ante el tribunal de Cerdeña que le ha citado). Así Su Sanchidad evita el mal trago de tener que indultarlo o amnistiarlo a la vuelta de unos meses. Y de paso salva la Mesa del Diálogo Gobierno-Generalidad, ese espacio de locos donde unos exigen lo que los otros no pueden dar (ni aunque quisieran, que ganas no les faltan).

Puigdemont seguirá haciendo el ridículo por Europa y seguirá poniendo a España en ridículo mientras dure la atención mediática, y Sánchez seguirá durmiendo a pierna suelta en La Moncloa, que es lo único que le importa.