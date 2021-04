Y se montó el pollo. Como era de esperar: habría sido decepcionante una recepción fría o dulcemente aquiescente de la nueva ‘Ortografía de la lengua española’ de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Pero no: se montó el pollo.

La nueva ortografía académica se presentó oficialmente en una sesión conjunta de todas las academias del español, en una solemne ceremonia presidida por los príncipes de Asturias: los fríos casi navideños dominaban las calles de Madrid aquel 17 de diciembre de 2010. En compensación, algunos entendidos habían calentado el ambiente. Otra vez aparece el pollo montaraz. Todo a pesar de que las novedades cocinadas por las Academias eran por lo general de poco calado. Más aún, todas las reformas propuestas aparecían ligadas a una tenaz explicación científica (y, por tanto, discutible: recuérdese que decir de una teoría o explicación científica que es discutible es echarle un piropo. Las teorías indiscutibles o no falseables, decía Karl Popper, no suelen ser científicas).

Lo más extraño es que algunos guardianes de la lengua no fijaron sus armas dialécticas contra asuntos más complejos e inseguros, como el uso de mayúsculas y minúsculas, y se concentraron en el uso de la tilde con sus nuevas normas.

Una de las más controvertidas concierne al vocablo ‘solo’. ¿Con tilde (sólo) o sin ella (solo)? Las Academias prescriben así: “’Solo’ no debe tener tilde nunca cuando no hay riesgo de ambigüedad. Cuando hay riesgo de ambigüedad y es adverbio, se desaconseja la tilde y en su lugar se prefieren las formas sinónimas ‘únicamente’ o ‘solamente’”. El consejo académico se justifica observando que ‘solo’ con tilde (‘sólo’) es una anomalía del sistema: en español, las palabras llanas terminadas en vocal nunca llevan tilde. Y si se arguye que en el caso de ‘solo/sólo’ la tilde tiene un valor esencialmente diacrítico (serviría para distinguir el adjetivo ‘solo’ del adverbio ‘sólo’), ¿por qué no hacemos lo mismo con palabras como ‘banco’, que tiene al menos dos sentidos fundamentales (‘Voy a sentarme en ese banco’/’Voy al bánco a sacar dinero’)? Da lo mismo: hablar de bancos revuelve, y con tilde más, si se recuerda, por ejemplo, que CaixaBank, tras su fusión con Bankia, llevará a cabo el mayor ERE de la historia de la banca española, con 8.291 despidos, el 18,7% del total de empleados en España.