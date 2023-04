Con todas las letras

Vienen días muy literarios con el Congreso de Novela y Cine Negro o una nueva edición de la Feria Municipal del Libro. Cervantes pone en boca de Don Quijote un discurso sobras las armas y las letras, en el que menciona a los estudiantes, que, en su caso, es lo mismo que estudiantes salmantinos, como los que ayudan a resolver a Lucía los crímenes emplazados en Salamanca en el último libro noir de Bernard Minier, escritor de moda, que regresa estos días a Salamanca y es una protagonista más de su novela, ha dicho, siguiendo el ejemplo de Cervantes y sus novelas salmantinas. Sin las letras no podrían sustentarse las armas, decía Cervantes, porque la guerra tiene sus leyes y está sujeta a ellas. La actualidad le desdice. Minier es una de las estrellas del Congreso ideado por Álex Martín y Javier Sánchez, que promete desembarco de expertos y medios, coincidiendo también con otro de prescriptores cárnicos invitados por el consorcio del chorizo. Según el gastrónomo (y sabio) Néstor Luján, fuimos los payos los que usurpamos al lenguaje caló el chorizo como sinónimo de ladrón. Hoy, el chorizo habita con más frecuencia fuera de las despensas que en ellas. El Congreso nos dejará en las puertas de una nueva edición de la Feria Municipal del Libro en la que espero se encuentre el libro presentado esta semana por el profesor Ángel Vaca dedicado a la riada de San Policarpo. Probablemente la más conocida, trágica y mediática. Mediática por la cantidad de relatos que hay de ella –unos descubiertos y otros por descubrir—que cita el investigador, profesor y sabio Ángel Vaca. Es un libro fantástico en el que Salamanca –sus gentes y lugares—son también protagonistas más allá del Tormes, como lo fueron en la presentación amigos y contertulios del autor: Bonilla, Román, Almajano, García, Plaza, Calvo... Hay una espléndida cosecha de libros para la Feria, pero este de Vaca está en la excelencia. Fue presentado por Jacobo Sanz, que tiempo atrás anduvo entre riadas, y la inspectora Ana Carabias, a la que tengo que preguntar en qué anda metida ahora, porque esta mujer no para. Además de la presentación del libro del profesor Vaca esta semana estuve en la conferencia sobre “sanchismo” que impartieron García Carbayo, Alfonso Fernández y Cuca Gamarra. A la portavoz popular la sigo en sus comparecencias parlamentarias y me pareció que aquí estuvo algo plana. Cañera, sí, pero no tanto. Me lo comentaron varios asistentes. No llevé la cuenta de cuántas veces se dijo “sanchismo” en el acto, pero fueron demasiadas. Un exceso, diría, lo que quizá eclipse otros mensajes.

Para entonces ya habían comenzado las labores para emplazar en el Pabellón de Petrineros a Alfonso IX. Aislado, el pobre, como si alguien no tuviese claro si ese es o no el mejor emplazamiento y que no lo es en mi opinión, porque convierte el pabellón en más cajón de sastre de lo que es: gente de letras y pacífica mezclada con otras de armas y belicosa; un músico, un rey frustrado y ahora otro que sí lo fue, y bien que le vino a Salamanca y su Universidad. ¿Con qué cara mirará Alfonso IX a sus colegas del Pabellón Real que están enfrente? De todas formas, no toda la sangre azul de este Pabellón Real lo es. Hay más mezcla de lo que parece y lo recuerdo en estas horas marcadas por las dudas sobre una hija extramatrimonial del “demérito” rey Juan Carlos. Un libro. De nuevo las letras. Podríamos estar ante un libreto de zarzuela para que Tomás Bretón se luciese. Una zarzuela de La Zarzuela.

Otro libro (histórico) ha traído esta semana a Salamanca a la crema del ajedrez. Me confieso fan de Sara Khadem, por su juego y su ejemplo social: merece una serie como “Gambito de dama” para ella sola y su vida. También unos versos de Colinas, Antonio Colinas, que tendrá su honoris causa como gran reconocimiento salmantino y universitario a sus letras, que tanto nos hablan de sus sentimientos y del alma de la naturaleza. La naturaleza política mutó en la Transición. Para más información Javier Santiago Guervós, hombre de letras.