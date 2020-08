El Gran Igea, grande por su cargo y por sus siempre impactantes declaraciones, aseguraba hace solo unos días que en estas dos semanas nos estamos jugando el ser o no ser ante el nuevo curso. El vicepresidente de la Junta venía a pedir a los castellanos y leoneses un esfuerzo añadido para limitar al máximo los contagios y evitar así un desastre colectivo cuando empiece el curso escolar y todo el mundo vuelva al trabajo tras las vacaciones.

Tiene razón el Gran Igea, pero lo que no dice es que esta partida en la que nos va la vida la estamos jugando con las peores cartas. Salvo milagro de última hora, llevamos todas las de perder y los castellanos y leoneses, como el resto de los españoles, nos encaminamos hacia un otoño de espanto.

Para resumir lo que está siendo el verano en España, podríamos decir que todo lo que podía salir mal ha salido peor. Y todo lo que nuestros dirigentes encargados de luchar contra la pandemia podían hacer mal lo han hecho a conciencia.

Así, tras ver a lo lejos la luz en junio, en solo dos meses hemos vuelto a convertirnos en el país con los peores datos de coronavirus de Europa y con la gestión más ineficaz, descoordinada y desorientada del planeta Tierra. Cómo habrá ido todo de mal que incluso hemos echado de menos al Doctor Pedro Sánchez, que ha descargado toda responsabilidad sobre las autonomías, lavándose las manos mientras se daba unos cuantos refrescantes baños en el Atlántico canario y en las marismas sevillanas.

Dicen los portavoces gubernamentales que el presidente ha vuelto de sus vacaciones, pero no lo ha notado nadie. El Ejecutivo social-comunista sigue durmiendo la siesta, como si el descontrol de la pandemia no fuera con él. Lo único que parece preocupar ahora a esta cuadrilla de radicales ideologizados es la memoria histórica. Ayer mismo la vicepresidenta Calvo anunciaba una Ley para “saldar la deuda con los exiliados”, como si ese fuera el gran problema de los millones de españoles acongojados por la que se nos viene encima. En lugar de preocuparse de lanzar un salvavidas a las autonomías asfixiadas por los rebrotes, Sánchez y sus mariachis tocan la Internacional y bailan a su ritmo.

Ya avisó en su día el Gran Igea de que la Junta de Castilla y León necesitaba apoyo legal para controlar los contagios, para que los jueces no le tumben medidas de contención, cierres, limitaciones y prohibiciones que en ocasiones son complicadas de argumentar o conculcan derechos fundamentales. Y el Gobierno sanchista-comunista, en lugar de promover una normativa que sujete las decisiones de las autonomías, anuncia una Ley del Exilio. Y el que quiera, que se vaya.

Llegamos pues a la partida decisiva con las peores cartas. No hay un plan para la vuelta al colegio: hay diecisiete propuestas diferentes, ninguna de las cuales asegura clases presenciales y libres de virus. En Salamanca no se pueden hacer suficientes test PCR porque la consejería de Sanidad no ha sido capaz de suministrar el material necesario. No hay suficientes rastreadores y además están llegando tarde porque los contagiados se enteran de su positivo con varios días de retraso. Los planes nacionales de contingencia para hacer frente a los rebrotes los diseñó el ministro filósofo a primeros de julio, cuando teníamos veinte veces menos contagios, y no se han actualizado. El pánfilo Simón dice hoy que solo hay un ligero aumento de los contagios y dos días después reconoce el descontrol general y pide ayuda a los “influencers” que, dicho sea de paso, son en su mayoría negacionistas (del virus y de las vacunas). Nadie está controlado en ningún punto de España que los afectados cumplan la cuarentena, y puede haber (nadie lo sabe) un alto porcentaje de enfermos, con síntomas o asintomáticos, expandiendo el virus a sus anchas. Sigue sin haber una autoridad firme dispuesta a sancionar con dureza y de forma ejemplar a los muchos individuos y colectivos que se están saltando las restricciones. Seguimos sin datos fiables de muertos, contagiados y confinados.

Esas son nuestras cartas. ¿Necesitamos un milagro, o no?