Con el enemigo en casa

Cada persona es un mundo y como tal asume los problemas, las alegrías, las desgracias o los sinsabores como quiere o como puede. Los incendios que están arrasando Castilla y León son una verdadera desgracia que con el monte apagado habrá que analizar. Habrá que ver qué ha ocurrido para que el fuego entrara en Las Batuecas a la velocidad de un rayo, para que el de Monsagro haya permanecido tanto tiempo activo o para que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo haya tenido que erigirse en la administración competente para organizar el dispositivo de ayuda al afectado en toda la comarca.

La grandeza humana demostrada por la solidaridad entre los pueblos es muy recurrente cuando llegan catástrofes de este tipo, algo que contrasta con lo que hacen muchos políticos mientras arde la vida de quienes les votan. Que el Gobierno de la Junta de Castilla y León iba a ser complicado se conocía desde que Alfonso Fernández Mañueco pactó con el diablo. Lo de Vox no tiene nombre. El miércoles, bien entrada la noche, García-Gallardo, imagino que eufórico, lanzó un órdago al presidente anunciando en las redes sociales las medidas que iban a poner en marcha sus consejerías para luchar contra los incendios. ¿De verdad que con la que está cayendo Vox puede ir a su bola saltándose al Consejo de Gobierno? Quiero pensar que este tipo de mensajes los lanza por ignorancia, porque si realmente han sido meditados quiere decir que además de mal político no es buena gente. Por no hablar de las medidas concretas de las que habla. Con las llamas aún activas este señor saca la manguera para echar queroseno y prometer un concierto solidario para los zamoranos. No estamos para conciertos, Juan. De verdad que no. Dile al consejero Santonja que estamos para que los políticos estéis unidos y para que se lo hagáis saber a los ciudadanos, para que demostréis que habéis llegado a la vida pública para servir a los ciudadanos y no para enriqueceos, para que ayudéis y no para que pongáis trabas, y para que construyáis una Comunidad y no nueve reinos de taifas. Tampoco estamos para mandar a los parados a limpiar los montes, entre otras cosas porque esa labor la debe hacer un profesional al que habrá que formar previamente. Sobre el papel queda precioso eso de llamar vago al desempleado, pero luego hay que materializarlo con la ley en la mano. Eso se estudia en primero de populismo barato en la academia de Podemos. Al final unos y otros se van a terminar pareciendo.

Imagino que poner el bocado a esta caballería no es fácil, pero el presidente Mañueco no puede dejar de intentar hacerlo. Un líder debe serlo y parecerlo, y es hora de que el salmantino ponga un poco de orden en su Gobierno porque de no hacerlo se arrepentirá cuando sea tarde. La táctica del “marianismo”, de su apreciado Rajoy, de dejar pasar los problemas para que se diluyan no sirve cuando el daño social es irreparable, y eso es lo que está consiguiendo en tiempo récord su socio de Gobierno.

También les digo que hay políticos buenos, independientemente de su afiliación, por supuesto. La mayoría de ellos coincide con el perfil de trabajadores incansables que han crecido desde la política municipal. Ahí es donde se curte el buen servidor público. Estar sentado en un despacho y tomar decisiones con un mapa y un ordenador parece más sencillo y mucho más cómodo que ponerse el mono y bajar al barro de los barrios, de los vecinos y de los pueblos. Digo esto porque no se nos puede pasar por alto el mitin político en el que el Gobierno convirtió el pasado fin de semana la visita del ministro Grande Marlaska al fuego de la Sierra de Francia. Allí se cita a los alcaldes socialistas de la zona, no se invita a la Junta de Castilla y León y se hace un alegato como si las llamas del incendio las propagara una bandera del PP. Las de Extremadura también, claro.