Como si lo estuviese viendo

PUEDO imaginarme a Quevedo (nadie mejor que él) en las puertas de la Gloria recibiendo a Alberto Estella. ¿Viene para quedarse o como las otras veces? Pues pase, pase, que le estábamos esperando y además hay gente aquí que tiene muchas ganas de conocerle, desde Cervantes o Unamuno, a Julio Camba, Juan Barco o Wenceslao Fernández Flórez, articulistas famosos, pero sobre todo hay alguien que ha preguntado por usted varias veces, ya lo sabrá, Adolfo Suárez, creo que allí está, con Jesús Esperabé de Arteaga.

Supongo que a estas alturas su tocayo, Alberto de Churriguera, le habrá dado un achuchón y las gracias por aquella cita con el 250º aniversario de su Plaza Mayor, y habrán corrido a saludarle algunos del medallero placero, tan leídos por Alberto, quien se habrá llevado una sorpresa al ver en la Gloria a más de uno que esperaba en otro lugar bien distinto. La Gloria debe ser un lugar lleno de sorpresas. Cuando me aseguraron que Alberto Estella había fallecido solo pude contestar que eso era una exageración, que no puede morir alguien con su biografía, memoria, pluma y una huella imborrable en espacios salmantinos como los juzgados en los que tantas horas echó; la Plaza Mayor, con aquella fiesta de su 250º aniversario, o el Casino de Salamanca, que volvió a establecer en la vida social y cultural salmantina, pero también en el campo charro, del que tanto escribió en estas páginas y habló en todos los foros, y donde tanta paz e inspiración encontró. Huella imborrable en la Cultura de esta provincia, de la que ya forman parte sus artículos en estas páginas o su labor en el Centro de Estudios Salmantinos, del que fue secretario. Ya digo, una exageración. Tengo para mí que en cualquier momento me cruzaré con él y pegaremos la hebra un rato de las cosas de Salamanca. Su Salamanca. Nuestra Salamanca. También puedo imaginarme la cara de sorpresa de Alberto cuando se haya encontrado con Celia Sánchez. Tú, qué haces aquí. Tampoco me creo lo de Celia. Otra exageración. No digo que sea mentira, simplemente una exageración. Seguro que también me la encuentro por el barrio, en la farmacia o la cafetería de Pedro, en alguna obra de teatro o cubriendo una noticia con esa boina que era un homenaje a Carmen Martín Gaite, como su sonrisa.

Ha sido una semana extraña, en la que la proximidad de la Semana Santa se ha dejado sentir de forma cada vez más intensa con sus pregones, conciertos, preparativos y presentaciones de revistas. Ángel Ferreira leyó el pregón del Cincuenta Aniversario de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, recordando los malos años de la Semana Santa de Salamanca, con un presente incierto y un futuro negro, a diferencia de la actual, aunque ya veremos las cicatrices que ha dejado la pandemia. Fue un pregón emocionante con pocas fechas y muchos nombres propios, el llamado factor humano citado el otro día en la presentación de la revista Cristhus. Esta tarde llega el “Poeta (Ramiro Merino) ante la Cruz”, que quizá responda a la pregunta de Antonio Praena, otro poeta, de si se puede o no ser poeta ante la cruz. Y pasado mañana el Pregón, con mayúscula, que este año imparte Francisco Gómez, periodista, narrador de nuestras procesiones desde la tele. Da vértigo su reto porque ¿qué se puede decir de la Semana Santa, de la Pasión, cuando tanto se ha dicho? Dentro de una semana estaremos metidos en harina, entre ramos, con la sensación de que alguien nos ha robado el mes de abril, y no solo por la inesperada ola de frío.

Estella, que escribía como los ángeles, aunque fuese el mismo demonio según los destinatarios de su ironía, tendrá día en el periódico de la Gloria, defenderá en sus tribunales causas imposibles y montará tertulia o casino, ya veremos. Es como si lo estuviese viendo.