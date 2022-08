Cómo esconder al “vice”

Cada vez que se ven obligados a invitar a un acto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, los organizadores se echan a temblar. Y es que Juan García-Gallardo ha decidido aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para soltar su plática partidista sin importarle en calidad de qué o en representación de qué institución asiste a un evento.

Ocurrió la semana pasada en Ciudad Rodrigo, en la inauguración de la Feria de Teatro de Castilla y León, que precisamente este año celebra sus bodas de plata. Pues bien, al ‘vice’ no se le ocurrió mejor discurso que presentar el teatro como “contrapunto y antídoto frente a donde nos quiere llevar este nuevo consenso progre posmoderno, que nos quiere aislados, individualistas y alejados de los demás”. Y, en lugar de celebrar con alegría este aniversario, prefirió ensuciar el acto con otra diatriba política en la que hizo referencia a “esos nuevos inquisidores que pretenden que las nuevas generaciones se instalen en la ignorancia (...). Va a llegar un momento en el que esta nueva Inquisición no nos va a requerir que quememos los libros porque van a ser abandonados y llenos de polvo en las bibliotecas por unas generaciones que no van a saber apreciarlos si seguimos la estela de algunos dirigentes”.

Qué tendrá que ver el culo con las témporas, se preguntaría más de uno de los asistentes a la inauguración que, quiero pensar no entraron al trapo por no emporcar más el acto.

Cómo sería su soflama que en la nota que envió la Junta de Castilla y León sobre la intervención de su vicepresidente, nada decía sobre sus improperios, sino que ventilaba la situación con una perogrullada al indicar que García-Gallardo había insistido en que “el teatro es hoy más importante que nunca”. Gracias por la anotación, la verdad es que no nos habíamos dado cuenta.

El comunicado de prensa oficial echó más paletadas de arena en forma de bonitas frases para ocultar la verdadera tesis del discurso del cayado del Gobierno regional. Y así destacó de forma tragicómica que el político de Vox había apostillado que “con el teatro se aprende, se memoriza. Asimilamos la disciplina. Con el teatro se viaja en el tiempo para comprender épocas pretéritas y eso nos hace ensanchar nuestra visión personal de la vida y de la historia. El teatro nos hace más tolerantes” (Sic).

Cuando escuché la verdadera prédica del hipersexualizado vicepresidente y después leí la nota de prensa, solo pude sonreír. En la Junta, que no olvidemos gobierna el PP en coalición con Vox, ya no saben cómo tapar la verborrea gallardista, una verbosidad especializada en meterse en todos los charcos posibles. Hasta en los que no le llaman.

Lo que hizo Juan García-Gallardo la semana pasada en Ciudad Rodrigo fue emborronar el acto de apertura de una Feria de Teatro por la que han pasado este año más de 30.000 espectadores. Olvidándose del lema de esta edición -“Hacer grande lo pequeño”- hizo pequeño algo tan grande como un proyecto cultural sólido y acreditado que convierte a Ciudad Rodrigo en la capital de las artes escénicas del Oeste español.

En lugar de mítines sin sentido, más le hubiera valido al verso suelto del Gobierno regional prometer al menos un incremento en la dotación económica de la Junta para la organización de este certamen, que lleva desde hace once años sin moverse. Ni siquiera al cumplirse el vigésimo quinto aniversario de la feria se ha estirado la Consejería de Cultura, ahora en manos de Vox.

Pero lo preocupante del asunto es que parece que nadie en el Ejecutivo de Castilla y León se atreve a enseñarle modales a este chico que confunde cuándo va a un sitio en representación de la Junta o cuándo acude en nombre propio o de su partido. Un poquito de educación no le vendría nada mal.