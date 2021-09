Como “ellos”

¡Cuánto me gustaría, esta tarde, asistir a la presentación del libro sobre la mitología unamuniana en el Liceo! Aprovecharía para ilustrarme y preguntarle a Francisco Blanco por el africanismo de Don Miguel, por el tan manoseado “que invente ellos” y la cacareada desafección del rector por Europa, porque nunca he sabido con conocimiento de causa si fue mito útil o patinazo. Reconozco que en mayo de 1906, fecha en que Unamuno utilizó por primera vez la expresión en una carta a Ortega, fue una frase visionaria. Nunca Europa cayó en un pozo más oscuro que en las décadas siguientes. Y el argumento de que San Agustín fue africano no carece de atractivo. Pero hombre, entre África y Europa, se mire por donde se mire, la disyuntiva me lleva a la osadía de llevar la contraria a tal mente preclara, seguramente por ignorancia, la ignorancia que pretendía resolver tirando de Blanco.

El caso es que, si tecleo en Google Maps, del Liceo me separa un trayecto en coche de 2.312 kilómetros y veintidós horas y quince minutos de duración. Va a ser que no. Desde mucho más cerca pero con el mismo resultado, le pasa lo mismo a varios familiares a los que recomendaría el evento. Porque viven en un pueblo y volver desde Salamanca a esas horas de la noche se les hace demasiado cuesta arriba.

Hasta hace unos años me resignaba, me había hecho a la idea de que era el peaje por haber optado por los “ellos” de Unamuno, pero ya no. No después de haber asistido a distancia a obras de teatro del Maxim Gorki, clases magistrales en Oxford, visitas al MET y conciertos de la Filarmónica de Berlín. ¡Si hasta hemos ido a Misa por internet! Todo ello desde el sofá de casa.

Este viernes, sin ir más lejos, asistiré a una charla de Shep Doeleman, en Harvard, sobre el Event Horizon Telescope (EHT), una matriz global de antenas de radio unidas entre sí para formar un telescopio virtual del tamaño de la Tierra y medir el anillo de los agujeros negros. Os la recomiendo.

A los organizadores solo les cuesta un ordenador conectado a internet, una camarita, y una cuenta de Zoom, o de cualquier otra aplicación por el estilo. “Ellos” lo inventaron ya hace tiempo y nosotros tenemos la oportunidad de servirnos de su invento. Por eso reivindico mi derecho a asistir a través de internet a los actos del Liceo y a los de toda Salamanca, como a los del resto del mundo. Tenemos la digitalización, pero nos falta la mentalidad. Y sospecho que Don Miguel, no sé si lo desmienta hoy Blanco, diría lo mismo.