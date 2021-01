Como Ana Obregón

Ella el tradicional posado veraniego de España, se presentaba esta vez con frío, estupenda con un vestido magnífico de Alejandro de Miguel. Luego supimos que lo eligió blanco porque es el color del luto en otros países y presentarse de negro habría resultado forzado y demasiado para nuestros sufridos corazones de 2020.

Televisión Española la había elegido porque a Pedroche no se le caen las audiencias y mientras las mantenga en alto, y ahora la cirugía hace milagros, es un reto contraprogramar sus destapes para quinceañeros. Al lado de Ana, Anne, igualita que hace 16 años aunque esta vez hiciera de Ramontxu, porque la protagonista indiscutible de las campanadas era la Obregón.

Ella era la que esta vez tenía frío, a la que había que arropar . Tenía que darle la mano para que su voz le alcanzara en la petición rota de dar “ese aplauso tan fuerte que les llegue hasta el cielo”. Porque Ana Obregón era la España de las pérdidas de 2020. Porque somos un pueblo de sentimiento, pasión, lloros, que necesitamos las palabras del otro para reconfortarnos y superar lutos.

Dicen que demostró entereza, no lo sé. Era una mujer destrozada por la pérdida del hijo -algo que no admite teatralidad-, que no podía aguantar las lágrimas y animaba a afrontar el futuro. Y eso es ahora España, un país que llora y quiere reír .

Vivimos en ese meme en el que sorteamos al toro de 2020 y al saltar la barrera nos encontramos de frente con el morlaco de 2021. “Sé que cuando suenen las campanadas vamos a recordarles y vamos a mirar al futuro, porque juntos saldremos de este túnel”, dijo la Obregón. Y hay motivos para el optimismo, sin duda. El principal, que habrá sido una cena más solitaria, inusual, silenciosa, sin esa obligación a veces sobreactuada de romper la noche, en algunas casas hasta de pijama... pero nosotros, supervivientes en la desgracia, pudimos disfrutarla. Y ahora hay vacuna, mascarillas y más test.

Hay más motivos para el optimismo en otras esferas, también la política. Ha habido acuerdo con Gibraltar, algo que a falta de conocer los detalles parece un punto a favor de nuestra señorita Rotelmayer de Exteriores.Y hay motivos para el optimismo porque Illa deja Sanidad. Parece educado, afable, gusta a la cámara... pero en la gestión se mostró inoperante.

Se encontró con un Ministerio sin apenas personal y en una primera etapa pecó de prepotente porque sin mimbres asumió todas las compras, sin pedir ayuda a las comunidades que tienen experiencia. Así que le timaron y nos dejó sin mascarillas, respiradores y guantes mucho más tiempo del deseable. Y, además de reaccionar incomprensiblemente tarde con la llegada del virus, solo se dejó aconsejar por expertos del Ministerio, especializado en hacer gráficas pero no en afrontar pandemias, y despreció a otros preparados que se habían ofrecido desde otros ámbitos. En lugar de establecer un grupo fuerte de expertos, se guió por Simón y Cía. Luego se desentendió y le pasó el desgaste a las comunidades, pero sin darles herrramientas suficientes. Su remate ha sido autorizar ahora los test en farmacias -con limitaciones pese a comprarse en internet-, tres meses después de pedírselo Madrid. Con calma...

Sánchez ha visto en las encuestas del CIS el potencial de Illa como candidato y no ha dudado en largar al ministro de Sanidad en plena pandemia: demuestra que lo prioritario para el presidente son las elecciones y su permanencia en el poder; o que Illa era un figurante dirigido por Moncloa y no importa que se vaya; o ambas. Si era tan bueno como decía Sánchez, debería seguir. Y si era tan malo y no pintaba nada, como parece, Sánchez nos ha vuelto a engañar y tendría que haberle relevado antes, si es que le importaba la pandemia.

Y hay más motivos para el optimismo porque Wuhan celebró las campanadas -qué cosita da verles pasárselo fenomenal y a nosotros encerrados-; llega Joe Biden a Estados Unidos... y hay otra noticia que da moral: el padre y la hermana de Boris Johnson se quieren hacer franceses para no perder los privilegios de pertenecer a la Unión Europea: los muy zorros hicieron campaña pro Brexit porque se guardaban esta carta. Así que tan mal no estaremos con el abrigo de Bruselas.

Y, sí, quizás somos otros. Quizás el 2020 nos haya enseñado a dar valor a las pequeñas cosas. Ahora aún lloramos pero al menos queremos reír, como Ana. Feliz 2021.