Colón contra el cáncer

Además de como “Enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células, que proliferan de manera anormal e incontrolada”, la Real Academia de la Lengua define cáncer como “Proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos”. Una definición a la medida de este Gobierno, un equipo presidido por un narcisista engreído cuyos actos llevan a la destrucción del país sobre el que gobierna.

Por eso contra este cáncer, una cura de Colón, hoy domingo en la céntrica plaza madrileña, es una buena medicina. No la mejor, ni la definitiva, que esa no la podremos aplicar los españoles hasta la próxima convocatoria de elecciones generales. Pero algo alivia.

El acto de Colón de hoy no es una concentración de la extrema derecha, ni de la derecha, ni del centro derecha, sino de todos los demócratas que defienden la ley, la igualdad de todos los españoles ante la ley. La de quienes no están dispuestos a transigir frente a quienes pretenden pisotear la Constitución y socavar las bases del régimen democrático que nos dimos en 1978. Es la concentración de quienes piensan que la Justicia no puede estar sometida al poder ejecutivo. De quienes no consienten en dejar abandonados a más de la mitad de los catalanes que no se sienten independentistas, que no quieren separarse de la nación de la que forman parte desde hace cinco siglos. Es el acto de protesta de todos los que defienden la unidad de España contra los golpistas y quienes les apoyan o se apoyan en ellos, contra quienes están dispuestos a sacar a los delincuentes de la cárcel para que vuelvan a reincidir. Es la manifestación de la dignidad contra el supremacismo. Demócratas frente a reaccionarios, porque no hay nada más reaccionario que imponer el capricho de unos dirigentes radicalizados a la mayoría de los españoles.

No es un acto político, pese a que en Colón estarán los dirigentes de PP, Cs y Vox, aunque no todos, porque algunos barones regionales, entre ellos Alfonso Fernández Mañueco, prefieren limitarse a un ‘apoyo moral’ para evitar a toda cosa una foto con los de Abascal.

Y tampoco irán los cargos ni los militantes más significados del PSOE, a pesar de que no es un acto contra los socialistas, sino contra el sanchismo, que poco tiene que ver con el partido constitucionalista y democrático anterior a Zapatero y Sánchez. Faltarán muchos de esos nombres conocidos, esas figuras de la política que se suponen demócratas y constitucionalistas y que se quedarán en casa por una mezcla de cobardía y conservadurismo. Los socialistas que prefieren conservar el puesto a defender los principios constitucionales. Los que no quieren aparecer en una lista negra, porque saben cómo las gasta Sánchez y prefieren el cocido a la dignidad. Son esos significados socialistas como Emiliano García Paje, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán o el propio Felipe González, que han levantado tímidamente la voz contra los indultos hasta que encontraron en la carta-trampa de Junqueras la excusa perfecta para cerrar la boca. Ni siquiera han reaccionado cuando se ha conocido el informe de la Guardia Civil sobre la hoja de ruta marcada por el cerebro del golpe de Estado en Cataluña, Xavier Vendrell, donde se describen los pasos hacia otro referéndum de independencia tras los indultos. Una estrategia que incluye la reapertura de la mesa de diálogo Generalidad-Gobierno, marchas a Bruselas para presionar a las instituciones europeas, una campaña internacional contra España y un escenario de máxima tensión para provocar de nuevo la ruptura (en vista de que les habrá salido muy barato el primer golpe).

A la mayoría de los españoles que estamos contra los indultos nos da igual que estén o no estén Casado, Abascal o Arrimadas. Nos la trae al pairo que se hagan o no una foto juntos. Lo que nos importa es que Sánchez no se vaya de rositas cuando venda nuestra dignidad a cambio de dos años más en La Moncloa. Y siempre conscientes de que la medicina definitiva contra este cáncer no la podremos aplicar hasta que no podamos votar otro gobierno.