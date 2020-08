Este título no es una sentencia condenatoria, tampoco el de una novela de Alejandro Dumas, sino el de una historia que ayer hace un siglo empezó y ahí sigue, dando ejemplo, fiel a sí misma y a su razón de ser; la historia de una ilusión que desde entonces se ha venido día a día haciendo realidad sin que se vea por ningún resquicio síntoma alguno de que vaya a dejar de hacerlo.

Un siglo después mantiene un aspecto excelente pese a las circunstancias del momento que le ha tocado y nos ha tocado (por desgracia o por suerte, algo que acabará en su día sabiéndose) vivir. Reflejo de dos Salamancas que sin dejar de ser la misma, han sido testigos de muchísimas vicisitudes a lo largo de todo este tiempo y sufrido tantos cambios que solo se parecen en aquello que todavía conservan de antaño y mantienen en pie.

Si a los de la Salamanca de entonces los trasladaran a través de la máquina del tiempo a la Salamanca de hoy mucho de ella les sonaría, pero notaría que no era exactamente la ciudad en la que vivieron cien años atrás, y si a los salmantinos de esta los trasladaran a la otra, lo mismo, la verían con extrañeza y se preguntarían asombrados qué lugar era ese tan familiar en tantos detalles pero que no conseguían del todo identificar sin riesgo a equivocarse. A aquella y a esta Salamanca las separan cien años de historia que no voy a contar por tratarse de una historia mil veces contada, pero de tantas maneras en la que cabe todo lo dicho y más, que diferencian dos tiempos ni mejor ni peor el uno del otro, pero sí distintos.

Pues en esta historia tuve mi protagonismo. Durante treinta y tres años fui arte y parte por lo que un tercio casi de ella me corresponde, parte a la que no renuncio, porque sería hacerlo a algo inherente a mi persona, ya que yo mismo fui testigo cuando no protagonista de muchísimos avatares entre la Salamanca que me encontré al llegar y la de ahora. ¿Quién vio a aquella el 14 de noviembre de 1985 y quién ve a esta el 20 de agosto de 2020 y las compara sin el desánimo ni el desinterés de la indiferencia? Ofrece un privilegio gozoso el poder contemplarlas a través de las páginas de un mismo periódico, que también a lo largo de sus cien años de historia se vio forzado a asumir muchos y arriesgados cambios, en su mayoría nada fáciles de afrontar, pero imprescindibles para poder seguir al pie del cañón un siglo después.

Y desde entonces ahí ha sabido estar en cada momento que la propia historia de España ha ido a muy duras penas superando. La guerra de África con Annual y Alhucemas, la dictadura de Primo de Rivera, la sublevación militar de Jaca y el golpe de Cuatro Vientos, que marcaron la suerte de la última década de una monarquía que acabó por la cobardía de un Rey huido de la quema antes de que la escena echara a arder, seguida de una república pendenciera, asesina, suicida y golpista, con su “Sanjurjada” por medio, la CEDA y el Gobierno Lerroux, la revolución de Asturias y su repercusión en Cataluña, república que ahora hay quienes quieren recuperar como régimen modélico y cambiarla por lo que hay, república que empezó mal y terminó peor, en una sanguinaria guerra civil que nos derivó a cuarenta años bajo la bota militar de una dictadura a la que, una vez muerto y enterrado el dictador, puso fin una pirueta democrática sin precedentes que conocemos como Transición... y así hasta lo que tenemos ahora que nadie sabe muy bien qué es, con una España hecha jirones, sin Gobierno, desconfiada, enfrentada a sí misma, enferma por dentro y por fuera, sin indicios de curación porque tampoco hay voluntad que acompañe a ningún propósito de enmienda... Sin embargo, LA GACETA aquí sigue, llena de salud y fuerza, con sus pretensiones iniciales al día, que nunca abandonó ni en los momentos más críticos para España pese al inconveniente añadido de las muchas escaseces de medios que siempre hubo y sigue habiendo en esta provincia.

Ayer celebró sus primeros cien años con la ilusión de seguir cumpliendo uno y otro más al ritmo que le imponga el paso del tiempo, sin prisas, hasta que el destino marque el límite.

Mientras llegue, larga vida.