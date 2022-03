Chusma huelguista

‘GRAZIE, Antonio’. Pedro Sánchez no se inmuta, se consolará pensando que el primer ministro italiano le ha confundido con Banderas por guapo, elegante... Pero la chusma de huelguistas le amarga este momento histórico. Les ofrece ayuda directa por camión y les molesta pagar impuestos por ella; les ahorra 20 céntimos por litro de gasóleo y se lo piensan, cuando deberían quejarse los consumidores porque una parte la pagarán las petroleras y eso significa que a lo mejor acabamos pagándola todos. Y se resistieron a parar la huelga los desagradecidos. Estos no huelen a marisco y a subvención como los interlocutores válidos... estos son peligrosos porque huelen a desesperación.

Como tanta chusma que anda suelta estos días por las calles de España, insolentes que quieren precios justos y no ayudas porque insisten en trabajar. Pero, ¿no sabéis que vamos hacia una España social en la que cobra lo mismo el vago que quien trabaja 14 horas? ¿Qué parte de justicia social no ha entendido esta chusma de ultraderechistas putinianos? Precios justos, dicen, como los agricultores y ganaderos. Ignorantes. Dicen que quieren trabajar, pues que trabajen, pero que no se quejen. Tampoco entienden lo que es una mesa de diálogo: es hablar con los no huelguistas para llegar a acuerdos con los huelguistas, a los que no me digno a mirar hasta que la cosa se pone fea porque son ‘don nadies’, egoístas simplones que se miran el bolsillo y no se dan cuenta de que lo importante es la perspectiva de género.

A todo esto su ‘docuserie’ no avanza, no logra imágenes. Cumbre de la OTAN, relegado: ‘corta’. Protesta del campo: ‘corta’. Decisión en solitario del presidente de alinearse con Marruecos, ‘brillante’, pero los envidiosos dicen que la carta está al nivel de las mínimas exigencias educativas que fomenta: ‘corta’. Se ha quedado con la manifestación de UGT y CCOO, que se vea que son pocos, y con la caravana de camiones, porque con nuevo relato, y eso lo borda, las bocinas sonarán a ‘vivas’, a procesión de marineros el día del Carmen. También guardó su victoria de ayer en la UE: le veían capaz de sacar a España de la Unión, a lo Marruecos.

Los españoles estamos en un momento crítico, con riesgo de pérdida de cientos de miles de empleos y tenemos un presidente ensimismado y un gobierno roto porque los del PSOE no se hablan con los de Podemos; los de Podemos no se hablan con los comunistas; ni los socialistas entre ellos. Tenemos una ministra de Trabajo que da la receta contra los despidos: prohibido despedir, vuelta a Ertes, que cargará a la inmensa deuda. Tenemos una de Transportes que contenta a parte de los huelguistas con 1.000 millones y a los demás nos deja igual o peor porque no se sabe quién pagará la fiesta. Seguimos como antes, sin saber si habrá leche en el ‘súper’ y cuánto resistirán los ganaderos.Y a todos nos han subido la luz, el gas... y algunos lo están pasando muy mal porque no les llega y otros peor porque trabajan y pierden dinero. Cada vez son más los que creen que la protesta del campo fue suave, más que nada porque este gobierno no responde a buenas formas. La ministra Ribera, de hecho, ni se rebaja a recibir a agricultores y ganaderos, chusma no animalista para ella.

No nos pueden bajar impuestos a todos, como debería nuestro Gobierno, como hacen otros países y como sería lo justo. Todos vamos a la compra, pagamos 50 euros por lo que hace nada nos costaba 30 pero resulta que no puede dejar de ingresar porque, por ejemplo, acaba de regalar 200 millones a los jóvenes de 18. Y dice Sánchez que todo es culpa de Putin, pero se olvida de que el 8 de marzo ya había entrado Rusia en Ucrania y le dio 20.000 millones a Irene Montero, un cheque en blanco para medidas en favor de la mujer sin concretar. Sí, 14.000 millones los dedicará ‘a construir un mercado de igualdad para las mujeres’. ¿Y qué significa? Primero, que el apoyo es desmesurado, porque el presupuesto de Defensa son 10.000 millones. Después surgen preguntas ¿y por qué no tanto esfuerzo para los chavales que no logran su primer empleo cuando somos líderes en paro juvenil? ¿Y para los mayores de 50 años con enormes dificultades para encontrar trabajo? ¿Hay que ser mujer para trabajar o de género no binario? ¿La mujer necesita subvención para que la contraten? Es imponer el modelo de las irenes monteros, mujeres de dudosa valía encumbradas con ayudas externas, preferiblemente gracias a sus parejas. A la mujer que sabe que vale, curra y no vive acomplejada porque se siente igual al hombre, le molesta este ventajismo escandaloso.

Es momento de bajar al mundo real pero Sánchez está a otra cosa. La huelga de transportistas es el primer aviso pero él sigue a lo suyo, con 22 ministerios, sin cintura para redistribuir fondos europeos y con política de dibujos animados. Se trata de que empiece a gobernar para la chusma, que para él somos los que estamos ya hasta las narices de pagar y a los que nos prepara para pagar aún más por su despilfarro. La chusma ha tomado la calle y desplazado a los sindicalistas subvencionados y ese es el problema de Sánchez. Nuestro problema es otro, que tenemos un Gobierno de foto, de Antonio, de maquillaje, de cartón piedra. Ay Antonio... en lugar de presidente tenemos un actor que vive en la comedia mientras nuestra vida empieza a ser un drama.