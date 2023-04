Chocho, Stormy y la Obregón

Si Chocho Volador, de Tito Berni, ya era un nombre fantástico, el de Stormy Daniels, la actriz porno refugio de Trump, eleva el nivel y el morbo, más cuando se sabe que lo de Daniels se lo puso por su afición a ese whisky. Chocho Volador y Stormy Daniels reflejan la diferencia entre España y Estados Unidos. Aquí estamos en Torrente y el “¿qué más te da?”, de Patxi López. Y allí peligra el retorno político de Trump.

En España estamos hechos al ruido. Tranquilotes. Que no nos atienden en la Seguridad Social porque la cita previa es un calvario y lo dice hasta el Defensor del Pueblo, que es Gabilondo, pues no pasa nada. Da igual que nos jubilemos y tardemos meses en cobrar. Que vamos al supermercado y los precios están imposibles, pues vendrán tiempos mejores. Y si Calviño dice que será culpa de los agricultores y de los ganaderos, pues será verdad. Pero venga IVA a carne y pescado, venga impuesto a los plásticos y venga ayudas ridículas para compensar el precio de los fertilizantes. Salen violadores a las calles con la ley del solo sí es sí, pues vale; la ley trans, pues más de lo mismo; la de Bienestar Animal, lo de Marlaska... Nos cosen a impuestos y cierran pymes. No pasa nada porque estamos en crisis pero hay subsidios, pensiones más altas, más funcionarios... Y menos para protestar, ni lo sindicatos. Se manifestarán en Salamanca los ganaderos, a lo mejor, pero serán los ganaderos y de Salamanca y por un problema muy puntual como es el de la tuberculosis bovina.

Ahora solo hay algo que indigna y podría movilizar a mucha gente. Es triste, pero las calles solo se llenarían contra Ana Obregón. Hacía tiempo que no se vivía un debate tan intenso. No se sabe si es por la edad, los derechos de la niña, la gestación subrogada o porque es ella. Al margen de que me parezca un disparate tener un hijo incluso a los 50, el ataque a la actriz es peligroso. Si se centra en los derechos del niño, a una vida digna, entonces habría que fijar un mínimo de ingresos para tener hijos, descartar como padres a enfermos, a los que tengan adicciones... Si el argumento es el de la edad, hasta se cuestiona que puedan ser tutores los abuelos, cuando tantos son los que los crían y tan bien. Y si es ir contra la naturaleza, que por eso nos regala la menopausia, habría que tomar nota de Portugal, donde la gestación subrogada no se autoriza para homosexuales. Si es que está sola, también Bosé. Y si es que es explotación de la mujer, se niega nuestra libertad para decidir crear vida pero no para abortar. Y si es por el egoísmo de la Obregón, viva la hipocresía, porque anda que no se tienen hijos por estar acompañado, narcisismo, salvar un matrimonio, quemar etapas o porque simplemente nos apetece.

A lo mejor también se saldría a la calle por los incendios, pero si la protesta fuera contra Castilla y León. Arde Asturias pero ahí no se habla de la ineptitud de su Gobierno. Si es aquí, sí, y si no, se recuerda el de la Culebra. Pero cuando el presidente Sánchez va a Castellón la culpa es del cambio climático aunque él se acerca en Falcon. Dicen silvicultores valencianos que el problema está en que nadie tala pinos de 4 metros y arden que no veas. Tenemos los bosques salvajes y plañideros ecologistas se atarían para salvarlos. Dice el alcalde de Candelario, del PSOE, que en el incendio de esta localidad la Junta estuvo mal y el Gobierno bien, y quizás sea verdad, pero que Sánchez deje limpiar el monte para que lo valoremos porque ya es curioso que ya no haya comunidad capaz de controlar un fuego.

En España con Stormy nos habríamos echado unas risas. “¿Qué más te da?” Diría Patxi. En Francia arden calles por las pensiones. Aquí, de liarse, sería contra la Obregón.