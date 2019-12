Chantajista, pardillo y ventajista

El Tribunal de Luxemburgo falló que Junqueras debió ser excarcelado para recoger su acta de europarlamentario, pero a ERC y a los independentistas el papel sin apenas recorrido -salvo para Puigdemont- les ha dado alas para interpretarlo a su manera, que no es otra que la del España nos roba. De hecho Junqueras se ha envalentonado hasta el punto de pedir su libertad inmediata y asegurar que nada de lo que hicieron él y sus compinches fue delito porque además de legítimo era legal y, por si fuera poco y quedaba alguna duda, mantiene que se ha ganado el derecho a volver a intentarlo. Casi nada.

Los independentistas creen más a su líder que a la sentencia y ahora mismo en sus cabezas esteladas la palabra inmunidad se pronuncia impunidad. El chantajista es ERC, que con una sentencia que no dice lo que quieren que diga, pretenden sacar aún más tajada de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez porque saben que es facilón y que por el poder lo deja todo.

El pardillo, por su extrema consideración con Europa, fue el Tribunal Supremo, al que por su excesivo celo no se le ocurrió mejor idea que elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión sobre cuándo Junqueras adquirió la condición de eurodiputado. Y fue pardillo porque perfectamente podría haberse acogido a lo que habían dicho previamente Comisión y Parlamento europeos, que entendían que el proceso europeo se regía por la Ley nacional, como explica Araceli Mangas en un artículo publicado en El Mundo. Ella no habla de pardillos, sí de Quijotes. Y el caso es que el Tribunal Supremo ha dado alas a los independentistas al querer ser extremadamente cuidadoso.

Y el ventajista es Vox. Dispuesto a demostrar que su techo no son sus actuales 52 diputados, va contra todo, dice lo que otros por pudor, prudencia, juego político o simplemente porque es mentira no se atreven a comentar y se gana la barra del bar por goleada.

La última victoria la ha logrado con su oposición a Europa. Primero fue Espinosa de los Monteros quien vio el fallo del Tribunal de Luxemburgo como un ataque a la soberanía nacional y una cuestión de falta de respeto a España, como si no existiera división de poderes, y remató Abascal con el mismo argumentario y un tweet incendiario. Total, que por si no tuviéramos bastante, ahora el Spexit o Brexit a la española inunda las redes, todo por una sentencia que tampoco puede interpretarse como dice Vox porque aunque el respeto a Pedro Sánchez en Europa sea nulo, Justicia y Política van por caminos diferentes. Eso sí, sin Europa no hay PAC y sin PAC, sin ayudas a la agricultura y a la ganadería, a Vox se le van una buena parte de los votantes. Por eso dice sin decir, enreda sin concretar y tira la piedra contra Europa pero sin llegar a dar.

De momento el CIS catalán ya le da representación a Vox en su parlamento.

Y entre chantajistas, pardillos y ventajistas se mueve Pedro Sánchez, el gran culpable de la situación en la que nos encontramos porque él es quien legitima a ERC en Europa, quien blanquea a los independentistas y etarras y el artífice de que España, para Bruselas, no sea más que un circo al que le crecen los enanos cada día.

Y como espectadores están Cs, sin fuerza, y, sobre todo, PP, incapaz a pesar de la crítica situación de dar ese paso al frente que le reclama gran parte de la sociedad y presentarle a Pedro Sánchez una oferta firme que al menos se vea forzado a rechazar. A Casado solo le hace falta tener voluntad, pensar en España y no en modo urna y sacudirse el miedo a Vox. Si los de Abascal son tan patriotas como dicen, no estorbarían en ese camino constitucionalista.

Junqueras quiere ser libre como cantaban “Los Chichos” y Pedro Sánchez, el presidente menos fiable de la historia de la democracia, está dispuesto a entregarle también la llave de España. Como para no llamarlo emergencia.