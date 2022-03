Celebremos en femenino

EL 8-M, Día de la Mujer, lleva unos días imponiendo su celebración. Quizá sin quererlo el Casino de Salamanca abriese esa celebración recordando a Santa Teresa de Jesús, una feminista en su tiempo, me contaba años atrás Daniel Sánchez, uno de mis maestros, clérigo, extraordinario conocedor de la Santa y de la historia de Salamanca en general. Decía entonces que Teresa impuso la lectura obligatoria a sus monjas, colocándolas, así, en la élite de la sociedad femenina del momento. Cocinaban, rezaban, limpiaban y también leían. Las conferencias teresianas en el Casino, que han tenido firma de mujer —María Jesús Mancho, María Eugenia Bueno, Angelita Calvo o Felicidad Montero— iban precedidas de comentarios angustiados en el hall sobre la guerra, que nos tiene a todos en una montaña rusa de emociones, con papel destacado para las mujeres que cargan con las familias huyendo de Ucrania, como se ve en las imágenes de actualidad. Los hombres se quedan a luchar. Alba de Tormes tuvo ayer su momento 8-M con el encuentro en femenino de tres albenses, Beatriz Cotobal, Begoña Hernández y Laura Sánchez García para hablar del 8-M y la mujer en general. Beatriz, actriz, payasa, activista de la interpretación nos emocionó a todos con su pregón teresiano años antes de la pandemia; Begoña es empresaria, lo que actualmente es algo normal, pero no hace mucho sería extravagante; y Laura es un talento audiovisual puro, como certificó su premio en el certamen de Arte Joven de la Comunidad. Dignas sucesoras de Santa Teresa en reivindicación femenina e innovación. Otras tres mujeres protagonizarán aquí, en Salamanca, el Día de la Mujer: Ángela Figueruelo, catedrática de Derecho, un género que poco a poco va siendo menos raro en nuestro Estudio, donde ya son el 30%. Pásmese. Helena González es científica, algo que con mucho esfuerzo va calando entre las niñas como especialidad gracias al empeño de otras científicas activistas. Y Gracia Sánchez es pura resistencia con su asociación de Amas de Casa y Consumidores, que no solo forma en consumo a sus socias, también les oferta un espacio para el encuentro, la sociabilidad. No hay pueblo habitado y con cierta parroquia que no tenga en cuenta el día.

La televisión pública ha informado de que este domingo nuestra Charo López, que estás en los cines, santificado sea tu nombre, será la protagonista del programa “Imprescindibles” como guiño al Día de la Mujer. La actriz siempre ha sabido transmitir la idea de mujer empoderada e independiente que el feminismo reclama. Celebremos a nuestra actriz. Y a la artista Greta Alfaro, referencia de lo audiovisual más contemporáneo en el DA2. Celebremos a su vecina Isabel Villar, o a Fely Campo, que prepara su desfile en la Mercedes Fashion Week el sábado que viene. Celebremos la maravillosa muestra de Mónica Hernández en “El Charro” con imágenes de mujeres de todo el mundo, con finalidad feminista, y porque tiene algo de salmantina esta antigua alumna de la “Ponti”, reportera de “España Directo” o “Comando Actualidad”. Cuánto talento femenino tenemos en platós y redacciones: Esther Vaquero, Elena Salamanca, Diana Mata, Sheila Blanco... Carme Chaparro. En el cine, con Silvia Alonso o Isabel de Ocampo. En los toros, con Raquel Martín. En la literatura es tremendo nuestro despliegue femenino. También en el deporte celebremos a nuestras jugadoras de Avenida o la atleta Lorena Martín. En el sector de las finanzas a Isabel Martín Arija, al frente de Caja Rural, que sigue sumando campañas exitosas. Sin embargo, son aún pocas representantes y eso es lo que cada 8-M se reclama, además de seguridad personal. Celebremos –aunque no sean tiempos de celebraciones—las presencias femeninas en Salamanca.

Al tiempo que se cerraba el ciclo teresiano en el Casino de Salamanca tenía lugar el besapiés a Jesús Rescatado, que se ha quedado reverencia. Es el primer anuncio de estamos enfilados hasta la Semana Santa. ¿Seguiremos entonces en la montaña rusa de la guerra? ¿Llegarán las sanciones a la ensaladilla rusa, como he escuchado? El cierre coincidió con el centenario de la concesión a Santa Teresa del doctorado honoris causa por aclamación del claustro. El birrete de oro hecho con joyas de notables damas salmantinas y la pluma de oro regalada por Alfonso XIII están en el museo “Carmus” de Alba. Aquellas damas dieron tanto repelús a Antonio Machado, que rechazó intervenir en aquella fiesta.