Todo estudioso de la literatura española del Siglo de Oro recordará al riojano Esteban Manuel de Villegas, nacido en 1589 y fallecido en Nájera en 1669. Hombre de mente inquieta y de bolsillo magro, esto es, flaco o enjuto, se graduó en Leyes por la Universidad de Salamanca, pero nunca ejerció como letrado: su vocación literaria triunfó, y aunque en su época no consiguió ser reconocido como poeta, sí influyó como precursor del movimiento literario neoclásico (rococó), al que Villegas sirvió de precedente.

Como si de un acto reflejo se tratara, asocio la mención de Villegas con una estrofa (la primera) del más famoso poema del escritor riojano. Es una estrofa sáfico-adónica, compuesta por tres endecasílabos rematados por un pentasílabo. Ahí va el más brillante de los producidos por Villegas: “Dulce vecino de la verde selva,/huésped eterno del abril florido,/vital aliento de la madre Venus,/céfiro blando”.

Seguro que le suena a usted, lector. Recordará entonces que los contenidos esenciales del poema recurren a diversas realidades que el poeta vincula al amor. La primera estrofa, por su parte, alude repetidamente al viento, que no se trata como un fenómeno meteorológico, sino como mensajero del amor. Los dos últimos versos lo dejan claro: el fantástico viento que trasporta el amor son un aliento y el céfiro, que recibe un pleonasmo en forma de adjetivo (blando): el céfiro es por definición un viento de poniente suave y apacible, esto es, blando.

El caso es que el nombre ‘céfiro’, asociado esta vez a lo meteorológico y a los deportes, me trae francos recuerdos. Durante un largo período fui a todos los partidos de primera para disfrutar del juego de la UDS y del tiempo más burgalés que otra cosa en los duros meses de invierno. Y un señor que ocupaba un asiento más o menos próximo, lector sin duda de Villegas, protestaba, irónico y medio congelado, a lo culterano del siglo XX: “¿Céfiro blando? ¿Céfiro blando?”.

La poesía, como puede intuirse, ponía en orden las cosas: el frío en un partido de fútbol, daba sentido a la guasa. El mensaje emitido es una advertencia sobre la violencia. Porque, según decía el editor George F. Will, el fútbol (americano) es un error (como lo es el soccer). Combina los dos peores elementos de la vida occidental: la violencia y las reuniones de comités. De acuerdo. Pero no debe olvidarse el clásico de Shankly: “Hay gente que cree que el fútbol es cuestión de vida o muerte. No es verdad: puedo asegurar que es una cosa mucho más seria”.