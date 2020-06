No temas, Cayetana, si el papaíto terrorista de Pablo Iglesias te manda a los abogados-de-la-revolución por llamarlo terrorista: yo te acompaño en el banquillo. Le diré a Daniel que vaya afilando su toga; lo pasaremos bien en este nuevo episodio de “España: el estercolero”.

La tienen tomada con Cayetana Álvarez de Toledo, empezando por la pandilla de “maricomplejines” profesionales del PP, y hasta que no se marche, harta de esta “casta” de analfabetos altivos, no pararán. Terrorismo, sí; inteligencia, no, parece ser la máxima que guía la política-basura del siglo XXI, y cuyas sifilíticas obras completas firmó Zapatero: “Ni una mala palabra, ni una buena acción”. Ahora estamos aún peor, muchísimo peor, pues el insulto continuado, la mentira a plena luz del día, el acoso a la democracia, o la compra descarada del voto, son patrimonio de la izquierda, de esta izquierda montaraz.

Cayetana le espetó a Pablo Iglesias ser hijo de un terrorista y muy bien que hizo, que ya basta de que los españoles sean unos desmemoriados: el FRAP, organización terrorista de ultraizquierda a la que perteneció papá Iglesias, tiene a sus espaldas un buen número de asesinatos. Por lo tanto, llamar -y recordárselo de paso a la España amnésica y amoral- hijo de terrorista al líder de “Podemos-joderlo-todo” es un dato, y un dato tan grave que no hay por qué ocultarlo, le pese a quien le pese, atontaos del PP incluidos. Ahora vienen de finos reclamando que se guarden las formas en el Congreso, pero, me pregunto, ¿cómo va a hablar bien un Parlamento trufado de borregos, glotones, terroristas, Rufianes, y liberticidas?

Pero lo que pasa es fruto de la mala cosecha del PSOE y del PP, del PP y del PSOE: haber dado carpetazo al tiro en la nuca, y así, hoy, la gente ya ve como normal que los presidentes lleguen a La Moncloa “en tren”, que los terroristas estén en las instituciones, y que los hijos de la gran puta de ETA hayan salido de las cárceles para dejar sitio a los infractores de tráfico.

Cayenata, see you in Court. Speak up for Liberty.