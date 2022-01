Catorce comunidades

Estoy desorientado, qué quieren que les diga. El otro día, cuando me enteré de que en Salamanca se habían presentado nada menos que catorce candidaturas a las elecciones regionales del 13 de febrero próximo no me lo podía creer. Catorce visiones de la Comunidad, catorce formas de entenderla, catorce programas con sesudas medidas por leer...

Y pensé en ustedes, queridos lectores. Si a mí, como profesional de la información, me iba a costar (y mucho) empaparme de las ideas que tienen para Castilla y León estos catorce candidatos, no me imagino el trabajo que le puede suponer al castellano y al leonés medio.

Por eso, como ciudadano Mochales, he estado indagando en las páginas web de todos estos partidos políticos con la intención de iluminarme un poco. La primera cosa que llama la atención es que ninguno de ellos tiene un programa electoral para los comicios regionales de este año 2022. O si lo tienen, lo esconden muy bien para que no lo leamos. Puede que incluso todavía lo estén elaborando. El caso es que ayer solo se podía ver el programa con el que concurrieron a las elecciones autonómicas de 2019 el PP, el PSOE, Unión del Pueblo Leonés y Unidas Podemos. Vox habla en clave nacional y simplemente ofrece sus cien medidas urgentes para cambiar España. Son de 2018. Anda que no han cambiado cosas desde entonces. Pero ahí siguen, a la caza del voto descontento. Ciudadanos, por su parte, también tiene una serie de propuestas para España, para Madrid y para Cataluña. Habrá que tragarse las ingeniosas intervenciones de su candidato Francisco Igea si queremos enterarnos cómo es la región con la que sueñan si vuelven a sentarse en alguna de las poltronas de las que han disfrutado hasta el pasado mes de diciembre. Y el PACMA, el partido animalista, presenta un montón de programas. El último, el de Madrid 2021. Pero de Castilla y León, nada de nada. España Vaciada, Tú Aportas, Volt, Por un mundo más justo, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, el Partido Castellano-Tierra Comunera-Recortes Cero (nombre directo donde los haya), deben andar muy liados para ni siquiera sacar un Power Point con cuatro diapositivas en las que expongan al menos cuatro generalidades para la región. Y el PREPAL, los otros leonesistas, tiene la página web en construcción. Como ellos.

En cuanto a los candidatos por Salamanca de estos partidos, otra cosa sorprende. De los catorce cabeza de lista, solo hay dos mujeres. Marina Hernández Martín, una antigua candidata del PSOE de Béjar ahora se presenta por Tú Aportas, un partido de Béjar que aspira ahora a que lo voten en Cabrerizos. Y Verónica Santos, una funcionaria que perdió las primarias de Podemos hace años y que coordinó el grupo mixto del Ayuntamiento de Salamanca formando parte de Ganemos, encabeza España Vaciada. A la pobre le toca compartir cartel con Carlos Lanchas, un ganadero de Casillas de Flores al que sus ‘gustos’ en Twitter le han jugado una mala pasada. Pelillos a la mar.

Las elecciones nos van a dar la oportunidad (o no) de conocer a Tomás Martínez González, del PCAS-TC-RC; a Mario López Pascua, del PCTE; a Pablo Casado, de Por un mundo más justo (a este mozo lo conozco personalmente y es muy majo -y utópico-, todo hay que decirlo); a Juan Carlos Rico, uno de los mejores estudiantes de Derecho de España, que abandera el movimiento paneuropeo Volt; a José Vicente Delgado -que intentó sin éxito llegar a ser concejal en Cabrerizos- por parte de Unidas Podemos Castilla y León; al abogado y empresario Carlos Menéndez, de Vox; al ingeniero Julio Alberto Ceballo, del PACMA; a Luis García Sánchez -muy conocido en El Tejado-, de UPL; y a Rafael Diego Núñez, del PREPAL. Y servirán también para continuar “disfrutando” de la oratoria de Luis Fuentes (Ciudadanos), Fernando Pablos (PSOE) y Alfonso Fernández Mañueco (PP), que es quien ha preparado este tinglado y, según las encuestas, para ganarlo.