Pedro Sánchez se cree un mesías. Un semidiós capaz de salvar a la patria de los que amenazan su futuro. Un iluminado que, por obra y gracias de él mismo, tiene encomendada una labor que está dispuesto a llevar a buen puerto (o no tan bueno). Para eso cuenta con su particular séquito de bufones. Una caterva de indeseables que se rebozan en los excrementos acumulados en la pocilga de la calle Ferraz. El más aventajado es el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Un gran mediocre como su camarada Tudanca, pero al mismo tiempo arrogante, soberbio y pérfido. Un canalla sin escrúpulos que despoja a la política de cualquier atisbo de dignidad. Lo demostró esta pasada semana publicando una imagen en su perfil de Twitter, ese que usó para insultar a un servidor hace años cuando era un perfecto desconocido líder de la oposición al ‘caudillo’ León de la Riva. La famosa instantánea de Pablo Iglesias y Albert Rivera charlando en un espacio privado del Congreso supera todos los límites del decoro y la dignidad. Es la venganza del perdedor. Del que pensaba que por su cara bonita iba a contar con los apoyos de izquierda y derecha para ser el mejor presidente de la democracia. Ese que como Afonso Henriques en la batalla de Ourique derrotó a cinco reyes moros por el simple hecho de llevar una cruz en el pecho como le indicó el arcángel san Miguel en un sueño. Pedro Sánchez de cruces no entiende, pero si tiene que llevar una hoz y un martillo, un puño y una rosa y hasta una bandera de España, las lleva sin ningún problema. Su veleta ideológica ha dado tantas vueltas que está descoyuntada.

Óscar Puente es la verdadera cara de este PSOE de Sánchez. Su actitud macarra define a la perfección la indolencia de una cuadrilla que juega a las damas (al ajedrez no están capacitados) con España. Porque el único culpable de esta situación es el presidente del Gobierno. Se podrá criticar a Iglesias por su ambición y a Rivera por su oferta en el tiempo de prolongación. Pero el responsable de que el 10 de noviembre volvamos a votar por cuarta vez en dos años es Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Y como tal lo tiene que pagar en las urnas. Debe recibir el severo e implacable castigo de una ciudadanía que, como bien decía el golpista Rufián hace unos días, está hasta los bemoles de la peor generación de líderes políticos de la historia de la democracia española.

El jefe del Ejecutivo nos arrastra de nuevo a unos comicios que quiso desde el minuto uno. No se entera de que las mayorías absolutas han pasado por un tiempo a mejor vida. Y estoy seguro de que él no será el primero en recuperarlas, aunque por las noches sueñe con ello. No seré yo el que saque la cara por Podemos, pero la negociación entre morados y socialistas ha sido ridícula. El desprecio con el que han tratado los de Ferraz a la formación de Iglesias no tiene precedentes. Si no fuera por las inabarcables ansias de poder del líder podemita, las relaciones se hubieran roto ‘in sécula seculórum’. Sánchez ha quedado retratado y lo ha reconocido. No podría dormir con ministros de Podemos en su Ejecutivo. Sólo quería un cheque en blanco. Y en lugar de negociar y pelear la investidura se fue a Doñana a ‘tirarse a la Bartola’ para decirle a los españoles: “defeco encima de vosotros”.

Aunque tarde, Rivera reaccionó en el último momento para acabar de caricaturizar al semidiós socialista. Su sensata propuesta acabó por demostrar a los españoles que las elecciones eran inevitables. Que el único candidato con posibilidades de ocupar La Moncloa quería seguir siendo interino hasta que las urnas dijeran lo que él quiere que digan. “Los españoles tienen que hablar más claro”, se atrevió a decir. Valiente sinvergüenza.

Con un electorado hastiado y exigiendo que no haya campaña ni correspondencia electoral, el resultado es impredecible. Ni los más optimistas pronostican que el centro derecha sume mayoría, pero tampoco creo que Sánchez vaya a a barrer. Su actitud le tiene que pasar factura. Ahora sí es un felón y debe morder el polvo.