La historia de España viene a ser como una especie de gran superficie comercial: hay todo tipo de mercancía para elegir y ofrece oportunidades para todos los gustos. Depende del momento de la historia que escojamos y de las interpretaciones que queramos hacer. Y la división territorial en regiones y autonomías no representa una excepción: podemos encontrar argumentos en las crónicas y los anales para decir que Salamanca debería formar parte de una gran provincia con Extremadura y buena parte de Portugal, como ocurría en tiempos de la Lusitania romana, pero también para defender que debería ser capital de un extenso territorio con Cáceres y Badajoz, tal y como funcionó bajo la Corona de Castilla durante el siglo XVI. Hay incluso una propuesta de Francisco Silvela en 1891 que partía la provincia salmantina en dos: una incluida en Castilla La Vieja y otra en Extremadura.

También es cierto que no aparece entre los viejos mapas ninguno que justificara la inclusión de Salamanca en Castilla y León junto con las otras ocho provincias que conforman hoy la autonomía. En la definición de las provincias españolas por Javier de Burgos en 1833 se pergeñó una división en regiones y Salamanca aparecía junto a León y Zamora, pero se trataba de una partición de España en quince demarcaciones sin ningún efecto práctico, ni político ni administrativo. Durante la II República hubo un primer intento de sacar adelante un estado autonómico para toda España, basado en esa distribución artificial del XIX, en la que Salamanca se mantenía en la Región de León, mientras que Castilla La Vieja estaba integrada por las otras seis provincias de la actual Comunidad, más Santander y Logroño. El intento quedó en nada al estallar la guerra civil, y hubo que esperar a la democracia para retomar el asunto de la división territorial.

Castilla y León fue la última región en acceder a la autonomía (febrero de 1983) y nació, por así decirlo, entre las dudas y los dolores. Santander y Rioja constituyeron autonomías uniprovinciales y Segovia peleó hasta el último minuto por su ‘independencia’. Pero la provincia que se resistió con mayor empeño institucional y popular fue León. Hubo manifestaciones multitudinarias en la capital leonesa en esos albores de la autonomía, pero no para exigir una región con Zamora y Salamanca, sino a favor de “León solo”.

Fruto de esas tensiones, en las que también Burgos tiró de la cuerda, Castilla y León es una de las tres autonomías españolas sin capital, junto con Castilla-La Mancha y País Vasco.

En este contexto, no conocemos los argumentos que han llevado al alcalde socialista de León a levantar ahora la bandera de una artificiosa Región Leonesa, aparte del evidente interés de José Antonio Díez por buscar notoriedad ante el desmadre en que se ha convertido el PSOE de Luis Tudanca, que no ha sido capaz de llamarle al orden ni de defender la Comunidad que ¿aspira? a presidir. Sí conocemos, por el contrario, los motivos que llevan a doscientos intelectuales leoneses, entre ellos literatos de tanto nivel como Gamoneda, Merino o Llamazares, a apoyar a Díez, porque la capitalidad siempre otorga un plus de riqueza y beneficia a sus habitantes, con sus Cortes, su “gobiernín”, sus múltiples sedes institucionales... Todo ello a costa de Salamanca y Zamora, que se convertirían en pagafantas de la nueva autonomía. Sería, en todo caso, una región de pobres, aspirantes a la cola del desarrollo en España y en Europa. Un desastre, en definitiva.

Por eso también resulta coherente que en Salamanca ni una sola institución o personalidad quiera saber nada del “invento” leonés. Otra cosa sería que la capital autonómica fuera la ciudad con más proyección internacional, que se concentraran esfuerzos en una sola universidad y un solo gran hospital... A ver si se anima el alcalde García Carbayo y hacemos una contraoferta.