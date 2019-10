Hay un ascensor en el palacio de Anaya. Está situado en la zona académica, próximo a la conserjería y fuera del alcance directo de los viajeros que acceden al patio por el portalón parcialmente celado por la poderosa fachada neoclásica. Los turistas que desean visitar el claustro superior, que no son todos (y ellos se lo pierden), suben hasta allí por la escalera que preside el busto de Unamuno esculpido por Victorio Macho.

A lo que iba: sea por desconocimiento de su ubicación o sea por los cartelitos que avisan de que hay zonas del palacio destinadas a actividades académicas y que, por tanto, no son visitables, los turistas no utilizan el ascensor de Anaya. Y lo mismo ocurre, curiosamente, con los estudiantes que van al sótano o a las aulas de la entreplanta o a los despachos del profesorado. Se entiende bien, claro: las fuerzas y articulaciones frescas de alumnas y alumnos les alientan a prescindir del elevador mecánico: subir o bajar a pata es mucho más rápido y eficaz. Y menos mosqueante.

Sí, bastante menos: el traicionero ascensor de Anaya no da feedback, no proporciona la debida retroalimentación. En la primera maniobra el ascensor se porta bien: la tecla circular para pedir el ascensor funciona como es debido. Cuando la pulsas se ilumina para informarte de que ha recibido el mensaje: es como si la tecla iluminada te dijera “Enterado. Espera un momento, que ya voy”. Todo correcto. Llega el ascensor, entras confiado en el cubículo y pulsas una tecla, pongamos que la 2. La instrucción es evidente, ¿no?: “Llévame al segundo piso”. Pero la tecla 2 no se ilumina: ¡el ascensor te chulea! El mensaje es faltón: “A ti te voy a confirmar yo que has pulsado bien la tecla, no te fastidia”. Los que usamos frecuentemente el ascensor ya estamos sobre aviso, es verdad; pero los visitantes esporádicos se despellejan la yema del dedo índice al pulsar insistentemente la tecla. Y todo por culpa de la falta de feedback: envías una señal y el sistema no te responde, o te responde tan malamente como Rosalía.

Vaya, hombre. Estaba yo ocupado en comentar los problemas de la comunicación persona-máquina, e inopinadamente me veo hablando de política. No hacemos otra cosa que enviar mensajes a los que nos mandan (o quieren mandarnos), y el sistema (su sistema) no te devuelve las señales. O lo que es peor: te las devuelve en plan chuleta, en forma de majaderías que ofenden la inteligencia del más ingenuo biempensante. Y ellos, toma que toma, mal, muy mal: esto no hay quien lo pare.