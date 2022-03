Casino teresiano

VUELVE la lluvia cuando ya estábamos preparando rogativas con un campo casi cuarteado por su ausencia. La historia de Salamanca está cuajada de sequías que producían hambrunas y plagas. Lo reseña Villar y Macías en su “Historia de Salamanca”. Otras veces llovía a mares, el cauce del Tormes era rebasado por las aguas y el Puente Romano hacía de presa provocando inundaciones muy gordas. Hemos tenido una relación muy complicada con el agua. Hoy preocupa la sequía por la cosecha y en un momento, además, en el que Ucrania puede que no esté preparada para darnos el cereal que no producimos y necesitamos. El campo, que vive en un sin vivir permanente, es un puro nervio estos días, con manifestación el lunes que viene. La lluvia, que se espera, según los partes del tiempo, limpiará el ambiente contaminado y respiraremos mejor; algo muy propio de la fiesta del Miércoles de Ceniza que se festeja hoy, llamado también Miércoles Corvillo. Propio porque las exigencias cuaresmales obligaban a descontaminar de carne y sobre todo de tocino los cacharros de la cocina y la mesa frotándolos a fondo con estropajo. Está en el Libro del Buen Amor. A partir de hoy quedaba prohibida la carne, cuyo precio están poniendo por las nubes los mercados, y sobre todo el tocino, que está pagando el pato de la guerra y anda de precios caídos el pobre. Nada que no hubiera advertido antes nuestro Juan del Enzina: comamos y bebamos, cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Ahí hemos entrado. El Antruejo es historia con o sin cenizos y Domingo de Piñata. Qué Carnaval del Toro más trágico el de este año. Y no por los toros. Quizá por eso los farinatos le plantaron cara a su Concejo y rechazaron que se suspendiera un carnaval ya bastante suspendido estos años de atrás y que ha venido a limpiar el mal recuerdo de estos años de ausencia.

Vivimos en un sin vivir. Tiempos teresianos. El Casino de Salamanca ha cambiado el baile del Martes de Carnaval por una exposición dedicada a Santa Teresa y un ciclo de conferencias. Quién ha visto y quién ve a los casinos de hoy, han dicho los más puristas. Con lo que esto era el Martes de Carnaval. Qué exagerados. Un despliegue de sabios recuerda estos días a la santa andariega cuyo doctorado honoris causa aprobó por aclamación el claustro universitario presidido por Miguel de Unamuno el 4 de marzo de 1922. El viernes se cumplen cien años. La investidura tuvo lugar el 6 de octubre. Cuando doña Emilia Pardo Bazán vino en 1905 a homenajear a Gabriel y Galán la Santa no tenía la distinción. Fue a finales de marzo y el impacto de ver el corazón transverberado de Santa Teresa hizo que doña Emilia pidiese verlo varias veces. Si va por Alba de Tormes quizá pueda ver la firma de la escritora en el libro de visitas carmelitano, pero es seguro que podrá ver en el Museo los atributos de doctora impuestos en Alba por Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia: el birrete y una pluma de oro.

Aquel año de 1922 ve la luz “Apuntes de cocina para uso de los Hermanos Carmelitas Descalzos” escrito por fray Gabino de la Virgen del Carmen en cuyo preámbulo, además de justificar qué hace un fraile metido a dar recetas, se afirma que cuando Santa Teresa de Jesús hacía de cocinera guisaba muy bien porque “además de tener buena mano, ponía mucho esmero en el oficio”. Aplico el concepto a muchos cocineros salmantinos, como Óscar Calleja, nuevo Sol Repsol, a los Maíllo de Mogarraz y Pauli Andrés, de Salamanca, recién galardonados. A los Sánchez Monje, de Alba, que ultiman un menú con bellotas para degustar este jueves. Sí, con bellotas dulces. Y a los artistas que concurran al concurso de cocina con ibérico, que se presenta hoy. Arte, buena mano y esmero. Ya lo gritaba el gran Pepe Blanco cuando cantaba al cocidito madrileño. Santa Teresa de Jesús, que aseguraba que Dios andaba entre los pucheros “ayudándoos en lo interior y exterior”, se aplicaba con esmero hoy, Miércoles Corvillo, a no dejar con el estropajo resto de carne o tocino en los cacharros. Comienza la cuaresma: cuarenta días y cuarenta noches.