Casado hoy está más débil

Ha explicado Cayetana que la llamó Pablo Casado y tuvo que interrumpir sus vacaciones para acudir rauda a la cita, una conversación de más de dos horas en la sede nacional del PP y en la que el presidente le comunicó que la destituía como portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Podía haber tenido la deferencia de haber esperado a que terminara sus vacaciones y comunicárselo con el inicio del curso parlamentario, pero supongo que a estas alturas del culebrón, a la exportavoz parlamentaría el anuncio del líder popular no la pillaría por sorpresa, porque era algo conocido por todos desde hace varios meses. Algo irremediable, aunque puede que a Cayetana le haya pasado como a la mujer o al hombre cuando la pareja le pone los cuernos, que son los últimos en enterarse. No creo que sea el caso de Álvarez de Toledo, una mujer inteligente y con un problema muy gordo: no está acostumbrada a ninguna disciplina en general y menos la de un partido político. Pero eso no es nuevo y por tanto, no es algo que no supiera Casado.

Los “barones” le habían advertido que seguía siendo un verso suelto que no acataba ninguna norma interna porque ya generó problemas en su primera etapa en el PP. Pero Casado insistió en defenderla. Feijóo la vetó durante la campaña y con la autoridad moral avalada por las encuestas, le dijo claramente que ni apareciera por Galicia. El “barón” gallego ya se había distanciado por algunas de las polémicas declaraciones de la portavoz, como cuando acusó a los “populares” vascos de tibieza. Alfonso Alonso le pidió explicaciones a Casado. Sémper reprochó a Cayetana pisar sobre “mullidas alfombras” mientras algunos se jugaban la vida y el todopoderoso presidente gallego tomó posiciones junto a Alfonso Alonso.

De Cayetana no se podía esperar otra cosa. Cuestionó el liderazgo de Rajoy, incluso pidió el voto para Ciudadanos. Pero era la niña bonita de Aznar y Casado la premió con uno de los puestos más codiciados y con más relumbrón, público y económico. Nunca debería haberle hecho semejante regalo a una persona que ya había demostrado semejante deslealtad con el presidente Rajoy. Nunca, porque estaba claro que se volvería a repetir la deslealtad en cuenta no hicieran lo que ella quería. No es que sea un verso suelto, es que Cayetana no aguanta que el partido no hiciera lo que ella quería. Nada nuevo. En los partidos, como en el resto de las organizaciones, o acatas las normas o te vas. La militancia sí es libre.

Casado erró cuando despreció la opinión de los “marianistas”, que no vieron con buenos ojos el premio a una vileza. Ahora no se la ha cargado por eso. La ha destituido porque está más débil que nunca. Por una parte, Feijóo lo ha puesto entre la espada y la pared y por la otra, porque se había enfrentado a su amigo Teodoro García Egea y si Casado tenía que elegir, estaba claro que se quedaba con el lanzador de pipos de aceituna, al que él mismo nombró secretario general del nuevo PP en agradecimiento al trabajo hecho durante las primarias en su dura batalla contra Soraya.

Ayer Cayetana actuó como la mujer despechada y se despachó muy a gusto contra el “señor Casado”. A las mismas puertas del Congreso de los Diputados y durante más de media hora desgranó los motivos de su destitución -los que le dijo Casado, claro-.

Muy bien no lo ha dejado, desde luego. Contó que el líder popular le ha reprochado que no respetara su autoridad y ella le ha afeado la falta de libertad, sin olvidar por supuesto su enfrentamiento con el número dos del partido, el general secretario Egea.

Cayetana ha hecho de Cayetana. No hay ninguna novedad. El problema es Casado, que o deja de actuar como si la dirección del partido fuera una pandilla de amiguetes del barrio Salamanca con Egea como el chistoso del grupo de amigos o el PP no volverá a ganar unas elecciones.

La autoridad como los liderazgos se ganan, no se consiguen a base de cortar cabezas para quedarte solo con afines y aduladores.