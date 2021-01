Carné de “Podemas” o sanchista

Hay que ser de izquierdas para que la sociedad en general te perdone la vida.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, del que no se puede decir que tenga un brillante expediente en la gestión de la pandemia, se va en medio del caos más absoluto por la tercera ola y por la desastrosa organización de la campaña de vacunación que el Ministerio debería de haber coordinado, tal y como “vendió” Pedro Sánchez en una de sus últimas apariciones dominicales. Sin embargo, el presidente ha preferido echar mano del tirón mediático que tiene el filósofo gracias a la pandemia y convertirlo en candidato del PSOE en las elecciones catalanas. Una vez más ha querido anteponer los intereses del partido social-sanchista a los de los españoles, pero no pasa nada porque es de izquierdas. Ni una sola crítica al vergonzoso aprovechamiento mediático de una desgracia y de una pésima gestión. Hemos tenido 17 gestiones distintas, 17 Navidades diferentes y nos encaminamos a contar con 17 organizaciones vacunales. El ministro, cuya única misión es coordinar a las comunidades autónomas, ni está en esto ni se le espera. Ahora sabemos, después de 10 meses de penurias, que su objetivo ha sido hacerse un nombre como candidato, aunque él y el embustero de Sánchez lo negaran.

Otro que ha conseguido inmunidad es el director general de Participación del Gobierno de La Rioja, Mario Herrera, miembro del partido del vicepresidente Pablo Iglesias. El pasado 1 de enero sufrió un accidente, casualmente la madrugada de Nochevieja con el toque de queda ya en vigor. Vamos, que el pobre empotró su coche de alta gama contra un árbol mal plantado y salió corriendo. Por supuesto ni avisó al 112 ni a la Guardia Civil y huyó dejando su flamante BMW abandonado en medio de la calzada.

El desgraciado alegó, después de estar varias horas mudo y desaparecido, que tuvo una emergencia sanitaria con un amigo al que le mordió un perro. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que ni él ni el acompañante hayan visitado un centro sanitario. Con total desfachatez ha dicho que fue cuestión de mala suerte. Cinco días después sigue “tan afectado” que no ha sido capaz de aportar ninguna prueba que justifique su poca ejemplaridad como alto cargo público.

Les resumo: el individuo como es podemita y sabía que no le iba a pasar nada, se saltó el estado de alarma y empotró su potente y carísimo coche en un árbol porque presuntamente estaba borracho como una cuba, tanto que salió corriendo antes de que explotara el alcoholímetro y no le importó dejar el vehículo en mitad de una vía pública. ¿Y qué han dicho “Unidas Podemas” o Pablo Iglesias? Pues nada, la organización morada ha trasladado al indecente asesor su alivio al saber que ha salido ileso de ese desgraciado accidente que no ha tenido consecuencias ni para su salud ni para la de su acompañante.

A día de hoy, ni el partido morado ni el asesor han dado explicaciones. Hay que ser de izquierdas para que puedas saltarte las normas a la torera y que no te pase absolutamente nada.

Ni siquiera ha tenido prácticamente consecuencias en la sociedad. Si hubiera sido de centro-derecha, casi, casi se habría tenido que exiliar para poder vivir y por supuesto, los responsables políticos de su partido habrían tenido que pedir perdón varias veces.

Ya ni hablo del hecho de que el irresponsable asesor morado tenga un coche de alta gama o de que su líder espiritual viva en un pedazo de chalé a los pies de la sierra de Madrid custodiado por la Guardia Civil y que haya colocado a su mujer como ministra sin oficio ni beneficio. Cuestiones terrenales que la izquierda trata de criminalizar cuando las posee alguien de derechas, pero que en sus manos parecen simples derechos.

Este dossier que jalona a los miembros del Podemos o del PSOE-sanchista les permite mantenerse en el Gobierno sin erosión alguna, porque ser de izquierdas les da inmunidad para la desfachatez o para la mentira.

El Gobierno de coalición de la Rioja sigue gozando a día de hoy de buena salud e imagino que imponiendo sanciones a quien se salte las normas siempre y cuando no sea de “Unidas Podamos” o social-sanchistas.