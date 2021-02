Cómo que este año no hemos celebrado el carnaval? ¡Por todo lo alto! Comenzaron por adelantado calentando las fiestas los asaltantes al capitolio, ataviados para pasar a la historia, en uno de sus lamentables capítulos, con el más exigente dress code que se recuerde en tan protocolaria sede y recordando lo que celebramos cada febrero desde tiempo inmemorial, que los disfraces y las máscaras eliminan los filtros que impone la convivencia, borran la vergüenza y liberan a la bestia.

En Bruselas, a la chita callando, un puñado de burócratas disfrazados de gestores, organizaron a nivel continental la compra de la vacuna. Y así nos ha ido. Mientras EE.UU., Israel o Reino Unido se tomaban en serio la amenaza de la pandemia y encargaban el abastecimiento de inmunidad a sus altos mandos militares, la Unión Europea puso las negociaciones con las farmacéuticas en manos de un funcionario que lo más que había hecho hasta entonces era escribir papeles sobre el libre comercio con los países del Mercosur. Nos comieron la merienda. La operación Warp Speed de Washington va ya por los 18.000 millones gastados en dosis mientras los europeos tenemos que apañarnos con 3.790 millones de inversión, motivo por el que la mayoría no podremos vacunarnos hasta el próximo otoño.

A todo esto, en casa, nuestro chirigotero mayor sigue diciendo “curva” donde todos los demás escuchamos “murga”. La última de Fernando Simón, un alma de funcionario que lleva ya un año disfrazado de experto, ha sido que “respecto a los viajes en Semana Santa, es que no sé cuándo es Semana Santa”. Yo me parto. Ya dijo Octavio Paz que la risa es una de las pocas filosofías críticas que nos quedan, en esta sociedad definitivamente rebaño. Puesto en el Gran Teatro Falla de Cádiz, que es su sitio, Simón no tendría precio. Aunque compite en charlotada con el trampantojo de manifestación de los sindicatos, dizque pidiendo subidas del salario mínimo con sus cincuenta figurantes y su mirlitón sotto voce. ¡Qué comparsa!

Pablo Iglesias, por su parte, ha salido a desfilar de adalid de la “democracia plena”. No me negarán que tiene su gracia el embozo. Y en torno a él, los unos vestidos de palmeros y los otros con las vestiduras rasgadas, le han bordado una campañita electoral catalana hasta ese momento inexistente para Podemos, un partido que entiende a la perfección el espíritu del carnaval. Para dinamitar el orden, las normas y la historia, es necesario jugar a representar un papel diferente, en cierta forma disruptivo. Y para ello siempre hace falta contar con un disfraz adecuado, no al estilo elegante de las máscaras venecianas, sino que permita camuflar el peligro, no ser tomado en serio desde el principio sino pasar inadvertido, visto quizá desde el prisma del humor o, sencillamente, desde un hilarante escepticismo. Como niños en Halloween, escudados en personajes y a la búsqueda de la excitante glucosa. Como Joker, el monstruo oculto tras la sonrisa de payaso.

Todavía nos queda, de este carnaval, enterrar la sardina de las elecciones catalanas, en las que se ha quitado la careta el candidato Illa después de casi un año disfrazado de ministro de Sanidad que gestionaba la pandemia. La estabilidad del gobierno de España y también la estabilidad de la oposición parecen depender de los resultados de una votación regional en la que la participación ha descendido más de un 20% respecto a las anteriores y en la que la abstención marca un máximo histórico, según las encuestas a pie de urna al cierre de esta edición. A la vista de estos primeros datos, resulta que uno de los grandes ganadores de la noche sería VOX, un gran argumento para una comedia. Y todo esto sin empezar todavía el gran baile de disfraces en que se convertirán las negociaciones de coalición. Si le preguntas a cualquier indepe de Esquerra cuál es su mayor deseo, responderá que deshacerse de los convergentes. En el confeti multicolor de siglas que pueden ponerse de acuerdo, hay desde quienes quieren la declaración unilateral de independencia hasta los que buscan diálogo con el gobierno de España, pero todos ellos apuntando en la misma dirección: cargarse el Estado constitucional. Baile de máscaras en el que reina la desinhibición y dominan las tensiones ocultas, en el que se establece un marco de irrealidad permitida y donde comportamientos otrora castigados dejan de sufrir penalización. Incluso los psicólogos advierten que quien siente la necesidad de disfrazarse con frecuencia y de forma compulsiva, es señal de alerta. Pero la rueda de este gran carnaval sigue girando, alejándonos de la realidad y la esencia de las cosas, en una espiral a ratos jocosa, casi siempre terrorífica.