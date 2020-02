“Morir habemos”, entonan sabiamente los cartujos, regodeándose en esa única certeza, a la que sus hermanos en Cristo responden: “ya lo sabemos”. Pero las cifras que hacía públicas ayer la Organización Mundial de la Salud, con motivo del Día Internacional contra el Cáncer, señalan que, más que morir, caemos como moscas. Perdonen la expresión, por favor, los enfermos y familiares, pero ellos más que nadie entenderán la necesidad de agitar la conciencia pública al respecto. Mientras medio llenamos el vaso consolándonos con los avances que puede facilitar la comprensión científica de la metástasis, la OMS nos advierte que dentro de veinte años los casos de cáncer no sólo seguirán aumentando, sino que podrían alcanzar un 60% más en los países industrializados y un 81% más en los países con ingresos medianos o bajos. Y aquí estamos todos, pendientes de cuántos terrones de azúcar le pone Sánchez a Torra en el café de esta semana, atentos a si Iglesias estrena americana por imperativo legal para aplaudir al Rey y entretenidos con divertidos memes sobre la presidencia de la gobierna. Incluso asustados por el coronavirus chino, mientras nos recuerdan que cada año se diagnostican en España unos 275.000 nuevos casos de cáncer, o lo que es lo mismo, 800 enfermos más cada día. Sólo en Salamanca, 11.141 pacientes. El asunto no aparece en la agenda política, seguramente porque enferman igualmente votantes de derecha que de izquierda y nuestros prohombres públicos se ven desbordados, al no poder analizar el problema desde ese miope esquema categórico. Pero la cifra está ahí: ronda las 300 muertes diarias y hay 1,5 millones de afectados solo en nuestro país. Uno de cada dos lectores y una de cada tres lectoras de los que hayan tenido ánimo para ojear este artículo serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida. Y si no son ellos, será alguno de sus familiares. ¿No les recorre un escalofrío por la espalda? Es sin duda el mayor reto socio sanitario al que nos enfrentamos y todos los expertos coinciden en que es cuestión de tiempo y de recursos. ¿A qué estamos esperando? Deberíamos estar hablando de qué hacemos con los presupuestos generales para reforzar como sea la investigación. Cuestión de vida o muerte. Si a los políticos no les conmueve el drama humano, podemos aportar datos económicos: gestionar el cáncer le cuesta a España 19.300 millones de euros al año, el 1,6% del PIB. Nada más rentable que invertir en la ciencia que lo combate. O eso, o invertir en nichos, a la vista de estas cifras una apuesta inmobiliaria indudablemente al alza.