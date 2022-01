Campo y Estudio

A la vez que tractores y políticos tomaban nuestras calles la Universidad de Salamanca celebraba a Santo Tomás de Aquino ensalzando a Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera Gramática, entre otras obras, pero también impulsor de la imprenta en Salamanca. Llámelo transferencia del conocimiento. Dejó Salamanca porque no le pagaban bien –ni la propia Universidad le trató con consideración—según las crónicas, así que fue, también, un poco hombre de nuestro tiempo. El Paraninfo acogió este viernes una cumbre en torno a Nebrija con tres alcaldes –Carlos García Carbayo, José Benito y Ana Isabel Zurdo—de Salamanca, Lebrija y Madrigal de las Altas Torres; varios vicerrectores; la directora del Centro Internacional del Español, Nieves Sánchez, y el profesor José Gómez Asencio, que nos iluminó sobre la figura de Nebrija, del que se descubrió un vítor en las puertas de la Biblioteca Histórica, recordando su docencia y de alguna forma su decencia. Es el año Nebrija y hay anunciado un notable despliegue de actividades, parte de las cuales también tienen de protagonista al Centro de Estudios Salmantinos, que acogió esta semana a nuevos miembros: Eduardo Azofra y Ana Castro, investigadores con mucho Arte, y Amaya García y Josefa Montero, investigadoras con mucha Música, figuras universitarias como lo es Nebrija. Gente de letras. Esperamos de este año no solo la normalidad, también citas muy interesantes con nuestro pasado motivadas por el gramático cuya casa estuvo en la calle de Libreros y está señalada con una inscripción. Calle que ha incrementado su parque hostelero con un nuevo local recientemente. Todo el mundo daba por hecho el viernes que entre las citas de este año estará también la inauguración del Centro Internacional del Español en la Plaza de Los Bandos, clave para ese relanzamiento de la enseñanza del español que la ministra Nadia Calviño consideró hace unos días en Salamanca estratégica.

No llegaron los tractores a Libreros, pero se dejaron notar. Antes de la aparición del Turismo éramos campo y universidad, así que el viernes fue una metáfora de aquel tiempo. El campo estaba en el Fuero, en el mercado de San Martín, en los molinos del Tormes, los fielatos y las hambres de nuestros mayores. Hoy, el campo ocupa la campaña electoral como la Comunidad está ocupando espacios impresos y tiempos audiovisuales como nunca lo había hecho. Me pregunto si las carnes del ministro Alberto Garzón no tendrán mucho que ver con esa presencia electoral agropecuaria. De cualquier manera, cuando los tractores regresaron a sus casas y el andaluz Juanma Moreno volvió a sus playas andaluzas tras el mitin con Mañueco, lo que apareció en escena es la realidad de unas listas de espera en la Sanidad escandalosas, que quisiera recordar a nuestra “Vero”. La tractorada fue un buen escaparate para los políticos en campaña, algunos de los cuales no renunciaron a la impostura de un vestuario oportunista y engañoso, porque en el campo lo que prima es el mono de faena y no el traje de corto. Por cierto, si las chirimías y el “Gaudeamus” son la banda sonora de las celebraciones universitarias, en más de un tractor se escuchaba a Rigoberta Bandini, ya famosa por su teta, convertida en gran rival de Rosalía, tra, tra.

Esta semana he seguido con atención el devenir de Juan José Hidalgo, que defiende a capa y espada su relevancia en Air Europa, que le quiere inmatricular el Gobierno ahora que la compañía despega poco a poco. También Rusia quiere inmatricular a Ucrania, aunque Javier Solana, que estuvo esta semana aquí se mostró esperanzado y convencido del triunfo de la razón; vino a presentar “A favor de la razón” de Miguel Ángel Quintanilla. Razón y razones marcan este tiempo electoral, que no es sino un gran mercado de propuestas, críticas y elogios en el que se habla mucho. La lengua, decía Nebrija, es compañera del imperio.