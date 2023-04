Campañitis

Ayer me desperté sobresaltado. Una mujer vestida de blanco inmaculado se me había aparecido en sueños. Aplaudía sin parar. Sonreía. Y gritaba que quería ser la primera presidenta de España. Creo que la había visto en todos los telediarios del domingo rodeada de muchos amigos. Hasta de Jorge Javier Vázquez. Sí, el de los programas del hígado.

Se me acercó al oído y me dijo que ansiaba convertirse en la cara amable de la extrema izquierda. No como el coletas ese, que parece estar enfadado siempre. Ella iba a apostar por el diálogo, el acuerdo y la ternura. Casi hasta me convence.

Después de meses peinándola, por fin Yolanda Díaz se había decidido a dar el paso y se presentó ante los suyos exhibiendo músculo en el polideportivo Magariños. Allí materializó su divorcio con Podemos. Allí avisó a Pedro Sánchez -su jefe en el Gobierno- de que se ande con ojo, porque le va a disputar el voto de izquierdas. Allí habló de sumar, aunque en vísperas de las municipales, no ha hecho más que dividir. Agradecidas deben estar las huestes de Pablo Iglesias.

La parafernalia mitinera ha sido portada en todos los medios nacionales. Y ciertamente resultó bastante aburrida para cómo se las gastan ahora los políticos más avanzados.

Podría haber aprendido algo de esos encuentros “improvisados” entre el presidente del Gobierno y los jóvenes que buscan vivienda. Esas agradables reuniones donde el guapo de La Moncloa descubre una inusitada pasión por la petanca cada vez que ve a un jubilado. Esos en los que minutos después se demuestra que quienes participan en ellos tienen al menos siete apellidos socialistas.

Ahora, hasta el nunca divertido presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha apuntado a este tipo de comunicación. Ayer, para presentar la campaña de la declaración de la renta en la región, se rodeó de mujeres. Desde la directora general de Tributos y Financiación Autonómica y la jefa del Servicio Territorial de Hacienda de Salamanca a una técnico de a pie que trabaja en Medina del Campo, desde la alcaldesa de El Tiemblo a una contribuyente de la misma localidad. Como ya habrán supuesto, las cinco hablaron maravillas del sistema de tributación en Castilla y León y del servicio de asistencia en la elaboración de declaraciones de Renta que la Junta ofrecerá en 81 municipios del medio rural. Vamos, que pagar impuestos aquí es lo más.

El caso es que andan todos como locos por aparecer en su mejor versión, que se juegan las habichuelas para los próximos cuatro años. Algunos alcaldes de municipios salmantinos pasan más tiempo en las obras haciéndose fotos que los propios trabajadores que las ejecutan. En el Ayuntamiento de Salamanca también se han producido situaciones embarazosas. La oposición ha denunciado que se había utilizado a personal del servicio de limpieza para ensobrar deprisa y corriendo una Guía de Recursos Municipales para el Envejecimiento Saludable. El objetivo era buzonearla antes de que llegara este martes, fecha en la que ya no se pueden realizar acciones propagandísticas.

No obstante, les aviso. En esta campaña electoral van a ver pocas caras nuevas. En la mayoría de los principales municipios de la provincia al final se presentan los de siempre, tanto los que se inclinan hacia un lado como los que tienden hacia el otro. Así que si ya conocen de qué pie cojea cada uno, les aconsejo que se ahorren mítines, arengas y demás mandangas.

En mi caso, tras el susto al despertar, no me levanté de la cama. Llamé a mi jefe y le dije que no iba al trabajo. Que tenía campañitis.