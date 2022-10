Cambio de estación

Me gusta recordar que en la universidad clásica el curso comenzaba el 18 de octubre, San Lucas, y que tampoco aquello era muy distinto a lo que sucede hoy. El alumnado venía de todas partes y se establecía. Unos en colegios, otros en casas con pupileros y no faltaban los pisos de estudiantes, que se llaman repúblicas. Antes de instalarse compraban lo necesario –la escena de jóvenes llevando palos de fregona como lanzas es una imagen expresiva de la vuelta a las aulas—que entonces era en la calle de Serranos y hoy tienen más surtido de comercio. También en aquellos días se daba la matraca, o sea, había novatadas y al cabo de cierto tiempo se instalaba la normalidad, por decirlo de alguna manera. Hay diferencias con aquello, claro, pero el trazo grueso es muy parecido al de este momento, y después todo se reduce a lo que narra la Escalera de la Universidad: escalar peldaños esquivando tentaciones hasta alcanzar la sabiduría. La Escalera es dura, muy dura, e injusta, tremendamente injusta, con las mujeres, como lo era la sociedad del momento y el propio Estudio, por eso creo a la inspectora Carabias, Ana María Carabias, cuando ve imposible que Luisa (o Lucía) de Medrano impartiese clase y que Beatriz Galindo, La Latina, fuese una referencia del latín en aquel momento, aunque lo hablase. Ayer, Carabias regresó al Casino de Salamanca a hablar de Gaspar de Bracamonte, uno de los grandes diplomáticos –y hombre de paz—de su tiempo. Una figura que bien merecería una serie de televisión si no fuésemos tan esquivos con nuestra historia y sus protagonistas. Si el lunes fue el Día de las Escritoras, ayer lo fue de los escritores con Tomás García Merino, en la Casa de las Conchas, presentando una novela con escenario en la Transición salmantina, y con Víctor del Árbol en la Sala de la Palabra, hablando de la Lengua. Él, que tiene premios destacadísimos por manejarla con primor. La Casa de las Conchas y la “Torrente Ballester” fueron los cuarteles del Día de las Escritoras, que este año tuvo de asunto la guerra. Hay materiales de sobra para escribir de ello.

Podemos presumir de escritoras. En algún momento de estos años he citado aquí a Martín Gaite, Matilde Cherner, Mari Ángeles Pérez López, Pilar Fraile, Victoria Álvarez, María Jeunet, Isabel Bernardo, Asunción Escribano, Yolanda Izard, Charo Alonso, Concha Torres, Charo Ruano, María Hernández, Emma Valera, Elvira Rivas, Fredy Vacas, Gloria Rivas, Raquel Orejudo... Todas son salmantinas. No todas viven aquí. Y abarcan todos los géneros, desde la fantasía de Victoria Álvarez al alma de las cosas de Pérez, Escribano o Ruano. Hay más, estoy seguro de que quizás estén a punto de lanzarse a la edición desde los talleres de escritura, como lo hizo Tomás García. Dejemos que el tiempo y el talento hagan su labor. Algunas de las citadas se formaron en las aulas de Filología –o Filosofía y Letras—así que espero que algunas alumnas de hoy también se lancen en su momento. Suerte.

Vuelvo a ayer porque fue, seguramente, el último día del largo y cálido verano de este año. Vienen las lluvias, dicen los del tiempo, de las que esperamos mucho. Por ejemplo, que repongan el agua perdida de nuestros embalses, empapen la tierra para la siembra, rieguen los prados y alimenten charcas y arroyos. Ya si pudiesen, además, limpiar el mal ambiente bélico que tenemos... No sé si no será pedirles mucho. Esta novedad coincide con el montaje de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en la Plaza Mayor, que es mi favorita, así que el libro vuelve a ser un imán para la lluvia, también con la aparición de los huesos de santo y buñuelos en las pastelerías, y las primeras noticias de castañas. Nada representa mejor al frío que las castañas asadas, que evocan también a lo funerario, que es entrar ya en lo gélido, y las sopas de ajo. Me da que ayer, San Lucas, hizo de bisagra con la nueva estación que viene y espero que sea distinta. Ya sabemos que en Salamanca el tiempo es así: un día vas en mangas de camisa y al día siguiente con abrigo. Y viceversa.