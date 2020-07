Los que piensan que la ‘nueva normalidad’ es la normalidad sin más son unos pirómanos que nos van a abrasarnos a todos. Lo he dicho por activa y por pasiva. Las prisas son pan para hoy y hambre para mañana. Estamos viviendo una situación excepcional y tenemos que amoldar nuestro día a día a este nuevo escenario. Cambiar el ‘chip’. Resetear nuestro disco duro. Es trágico, pero es lo que nos ha tocado vivir. Debemos asumir que hay que renunciar a algunas cosas para mantener otras. Sacrificar las fiestas para que al menos podamos tomar una caña en una terraza. Evitar un abrazo efusivo a un amigo para al menos poder seguir viéndolo. Salir a la calle con mascarilla para al menos salir.

Los últimos acontecimientos relacionados con la pandemia me han provocado sentimientos enfrentados. Por un lado, estoy orgulloso del civismo y la responsabilidad que veo en Salamanca con el uso de la mascarilla. Antes de que entrara en vigor su obligatoriedad, ya era complicado encontrar a alguna persona por la calle que no la llevara. Incluso los jóvenes, que al principio pasaron olímpicamente de todo, han asumido que es un complemento más. Quizás ha tenido que ver lo mucho que ha sufrido esta provincia durante la epidemia. Y también que nuestras autoridades se han afanado en pregonar y aplicar esa prudencia tan necesaria en una emergencia así. Aunque no podemos cantar victoria ni mucho menos, el tiempo ha demostrado que no había prisa por acabar la desescalada. Que no perdimos ninguna semana, sino que estábamos ganando tiempo que se traduce en salud y dinero.

Ojalá sigamos con esta buena progresión, pero las noticias que nos llegan desde otras regiones son muy preocupantes, pero por desgracia esperables. Los rebrotes han llegado de la única forma que podían llegar. ¿Es tan difícil entender que una reunión familiar no puede ser igual que antes? Todos tenemos ganas de besar, abrazar y tocar. Pero si algunos somos capaces de contenernos, no creo que al resto les sea tan difícil. Casi la mitad de los nuevos contagios han venido por este tipo de encuentros. Nadie está diciendo que no los haya, pero sí que seamos maduros y responsables. Aunque solo sea por seguir protegiendo a nuestros mayores. ¡Basta ya de egoísmo!

Ese cambio de ‘chip’ también tiene que llegar al ocio. Es un suicidio que se celebren todo tipo de fiestas si no hay una absoluta garantía de que se cumpla el distanciamiento social. No hay que ser muy avispado para saber que, con alcohol de por medio, el metro y medio se transforma en dos centímetros. Aquí solo cabe la mano dura. Estamos ante los “Madrid Arena” de los tiempos del coronavirus. Cualquier organizador de una fiesta ilegal de este tipo debe acabar entre rejas. Es la única forma de erradicar una de las fuentes de contagio comunitario más peligrosas a los que nos enfrentamos.

Dicen los expertos que muchas de las medidas de higiene que se están aplicando han llegado para quedarse. Porque no son solo útiles para luchar contra el coronavirus, sino contra otros tipos de virus y bacterias. Ya era hora. Muchos esperamos que se acabe con el cachondeo en hospitales y centros de salud. Es vergonzoso e inexplicable que los protocolos de bioseguridad para acceder a una granja de cerdos sean infinitamente mejores que los de un centro hospitalario. Hay que erradicar la barra libre de las visitas y, por supuesto, aplicar medidas de desinfección y un riguroso control de entrada. No olvidemos que un simple catarro que una persona puede meter en un hospital desde la calle puede acabar con la vida de un paciente ingresado.

Cuesta y es duro. Y mucho más en verano cuando apetece entregarnos a la diversión y olvidar por un momento el sufrimiento pasado. Pero vamos a meternos en la cabeza de una santa vez que bajar la guardia es sinónimo de volver a las andadas. Y que en estos casos siempre es mejor pecar por exceso, que por defecto.