Calambrazos

Entre un calambrazo y otro –todos los días hay récord de precio de la luz—estamos a punto de alcanzar el 15 de agosto, fecha clave del calendario veraniego, porque a partir de ella el paisaje es distinto: ya no se piensa tanto en la piscina y sí en el nuevo curso y en la feria, que, por cierto, reclama ya su Mariseca, porque se ha anunciado que habrá toros en La Glorieta, que es lo que proclama la enseña ferial: toros. Así que venga ese izado.

En ese paisaje diferente de la segunda quincena de agosto (con frío en el rostro y días más cortos), camino de septiembre, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo es la última estación veraniega. Cómo echamos de menos las actividades festivas que llenaban estos días la agenda para celebrar a la “Virgen de Agosto” y a San Roque, desde la paella popular, cuyos artífices celebraron ayer a su Patrono, San Lorenzo, a la verbena de toda la vida de dios. De momento, el “verbenón” de la temporada se lo anota Babilafuente, donde su alcalde, Lorenzo Bautista –felicidades con un día de retraso—ha contratado a París da Noia, que no se merece menos San Roque. Canela en rama, dicen los verbeneros, con permiso de Bertín Osborne, que canta en Guijuelo este domingo. Un verdadero “pata negra” estará allí como en su casa. Aunque a uno, personalmente, nunca le gustase. Mis admiradas “Divinas Conmedias”, Maite Iglesias, Mari Ángeles Alonso y Maribel Iglesias, tendrán a Bertín en sus “oraciones” fijo. Actúan esta noche en Bermellar, que, según don Antonio Llorente Maldonado, el pueblo se llama así por el color bermeyu de la tierra. El caso es que tenemos a nuestros artistas de la ceca a la meca por las Noches de Cultura de la Diputación, que vienen a ser un alivio de luto de muchas cosas.

También Salamanca festejaba a la Patrona, la Virgen de la Vega, el 15 de agosto hasta que el obispo Narciso Martínez Izquierdo decidió el cambio de fecha el 20 de agosto de 1882, de este modo, pegada a la feria de septiembre la devoción sería mayor, pensó. Al obispo le tirotearon el Domingo de Ramos de 1886 en Madrid, no por el cambio de fecha, sino por la ocurrencia fatal de un loco que pasaba por allí y terminó siendo famoso, a su modo. Se llamaba Cayetano Galeote y también era cura. Lo del trajín de la imagen patronal es para contarlo otro día.

En fin, no tenemos el trajín festivo y eléctrico de otros años y hay pocos lugares en los que darlo todo, como lo dimos en la clausura del Festival de Blues de Béjar, en Candelario, donde coincidí con Virginia Carrera, enganchada también a los clásicos de la música. Que no nos falte este festival. Desde hoy los bejaranos se enganchan tres días a las artes circenses en su Plaza Mayor, pero ahí estamos otro año sin Día del Calderillo. Soy un devoto del guiso –aunque haya ola de calor—y confío, como Camilo José Cela, que dio buena cuenta de él, en sus cualidades “y la esperanza de que no sea el último y la caridad que, según es fama, bien entendida comienza por uno mismo”. Un sabio don Camilo. La pandemia no puede convertir el calderillo en calderilla, así que ánimo y a resistir, también para ver cómo termina ese duelo, también, eléctrico entre Lucas Mondelo y Marta Xargay, cuya bulimia atribuye a Mondelo, quien la castigaba sin postre por gorda, ha dicho la jugadora. Mondelo lo ha negado, pero todo tiene una apariencia muy fea, sobre todo en estos momentos “post me too”. Y ya veremos si Xargay está sola en esto o aparecen más “castigadas” sin postre.