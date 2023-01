A la vez que Pedro Sánchez y Alfonso Fernández Mañueco se esquivaban en FITUR y una jueza de Salamanca le reprochaba a Núñez Feijóo su ausencia en una vista a la que ella le había citado, en las antípodas Jacinda Arden, nacida en el año 1980, anunciaba que no podía seguir presidiendo su país, Nueva Zelanda, después de cinco años. Se marcha por falta de fuerzas, lo que hace que nos preguntemos por la dieta de Alejo Riñones, que querría seguir de alcalde de Béjar otros mil años más, o por los aires de Villaseco de los Reyes, cuyo alcalde, Arturo Calvo, con noventa años, asegura que tiene fuerza para continuar otra legislatura. Me río de las pilas del famoso conejo del anuncio, que duran y duran, y hace que piense si la política no es una droga que te abduce y de la que no puedes desengancharte. Sí, en FITUR, seguramente el photocall más grande del mundo, Sánchez y Mañueco casi se rozan, pero no estaba el horno para bollos por el famoso “protocolo” de Gallardo I, el “incompetente”, al que convendría que le diesen competencias para que se estuviese quieto. Si alguien sabe de protocolos ese es nuestro Jero Hernández, que vuelve este lunes a un “Pasapalabra” especial. Aún hoy, con el tiempo que ha pasado, a Jero le siguen parando por la calle y pidiéndole autógrafos. Es uno de los expertos en protocolo, como lo son Belén Rosell, en el Ayuntamiento de Salamanca, y María José Muriel en la Diputación Provincial, aunque hablamos de protocolos diferentes. Lo complicado del Protocolo —y la razón de su existencia— es colocar a cada uno en su sitio según normas establecidas, lo que implica que haya un lugar para uno de los presentes. Saber qué lugar ocupa uno en cada momento me parece fundamental, como mantener la compostura. Todo el mundo parece dar por cerrado el asunto del “protocolo”, pero creo que de puertas adentro de la Junta aún queda mucha bronca, aunque la que ha trascendido es la de la jueza salmantina a Feijóo. Está en todos los telediarios. Si te llama un juez, vete, me dicen mis abogados. Luego ya dirás que no estabas o no eras o no sabes. A un juez no se le ignora.

Ya veremos si todo salta o no por los aires, como la venta de la compañía aérea de Juan José Hidalgo a Iberia. La prensa económica la da por hecha, pero no sé, de nuestros Hidalgo siempre se espera un conejo en la chistera, como el de Xu Hongfei en la Plaza Mayor, que dicen que es un conejo de la suerte y esta semana inauguró el alcalde, Carlos García Carbayo, entre ida y venida a FITUR. JJ Hidalgo dice que su compañía, Air Europa, gana y vale más que antes, y es el clavo al que se agarra.

Sigo el asunto con interés y de paso me pregunto si Hidalgo no le podría pasar a Jacinda Arden algo de su energía. Ese conejo chino de la Plaza Mayor, que la sobrevuela, llega justo cuando la Ley de Bienestar Animal amenaza con dejar a los conejos fuera de su condición de mascota con derecho a bendición.

Este domingo, por cierto, se cierra el ciclo de San Antón con las correspondientes bendiciones en Peñaranda de Bracamonte y Béjar, donde habrá reparto de manteladas, esa fusión extraordinaria de masa y chorizo propia del día, cuando entramos en la semana de Madrid Fusión a la que llevaremos mucho ibérico y esa tapa de Gonzalo Sendín —“oreja de cochinillo crujiente, manzana y chicharrón”— que a mi me suena a homenaje a bar salmantino de toda la vida, en cuya barra se exhiben de picho la oreja en vinagreta, el morro rebozado y el rabo en salsa, una trinidad gloriosa para el tapeo de barra.

Para ir calentando el gusto ayer di cuenta del primer cocido de la temporada. Guiso extraordinario de muchas casas de comida y extendido, que encaja con este tiempo frío. Igual que las sopas de ajo, imprescindibles en una carta de restaurante en invierno. Las sopas de ajo, el cocido, las lentejas estofadas, la menestra o las alubias con rabo podrían despacharse perfectamente en las farmacias y son el acompañamiento perfecto de las fiestas de invierno que vienen y culminarán con el potaje, con la venia de su señoría. Bien, jueza.