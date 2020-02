Ojo, cuidado, que las protestas de los agricultores traen marejada de fondo. No es solo una cuestión de rentabilidad, de precios o de salarios. Hay un profundo cabreo contra este Gobierno, muy extendido entre los habitantes de los pueblos y de las ciudades de la España olvidada, que responde a una concentración de gases a presión a punto de estallar.

Esa indignación colectiva es lo que provocó no solo la comprensión sino el apoyo entusiasta de los salmantinos de la capital al desfile de tractores que inundó el centro el pasado jueves. En otras circunstancias se hubieran quejado de los cortes, de las molestias y de los retrasos, pero tratándose de una manifestación de los marginados, los paganos de este Gobierno sociocomunista, la mayoría de los ciudadanos lo que sentía era ganas de caminar junto a las ruedas de los tractores.

Hay marejada de fondo, y las intervenciones del ministro Planas el lunes y del presidente Sánchez ayer solo contribuyen a soliviantar los ánimos del personal agrario. El inquilino de La Moncloa confirmó la tesis del Ministerio de Agricultura, según la cual son las grandes superficies las malas de esta película. El Doctor No parece haberse contagiado del neocomunismo de su compañero Pablo Iglesias y echa toda la culpa a los ricos, a los empresarios, a las grandes corporaciones. “Las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica y tenemos que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero”, dijo el pasajero del Falcon tras llegar de excursión a Bruselas. Sí, pero el primero que debería hacer autocrítica es el propio Gobierno de Sánchez, que ha arrojado la última gota al vaso de la paciencia de los agricultores y ganaderos con la subida del salario mínimo. Y el segundo que debería pasar por el confesionario es Planas, que todavía no se ha enterado de lo que vale una aceituna y mucho menos de cómo debe defender los intereses de nuestro país en la nueva PAC.

La soberbia y la petulancia del Doctor Sánchez no tienen límite, pero ojo, cuidado, que esta vez su desprecio por la verdad y la provocación a los ciudadanos le pueden pasar factura. Este Gobierno, sustentado por el voto de golpistas y proetarras, está alcanzado un auténtico récord de errores con total desprecio a los españoles, y en esa obstinada actividad destructiva demuestra un empecinamiento digno de mejor propósito. La penúltima ha sido el nombramiento de una valenciana, Elena Cebrián, como secretaria general del Reto Demográfico. Una elección que supone un insulto a los dirigentes de ese Partido Sanchista de Castilla y León que comanda Luis Tudanca, cuadros del PSCL-PSOE en los que por derecho debería haber recaído la responsabilidad de combatir la despoblación. Sánchez, que sigue sin cortarse un pelo en su desvergüenza, ha ido a pescar en una de las regiones más pujantes por su demografía en alza. Así, Tudanca, que prometió para esta Comunidad la mitad de los fondos que se dediquen a revertir la despoblación, estará ya buscando excusas para justificar las siguientes patadas en el trasero.

El ambiente está muy cargado de electricidad y la cólera de los agricultores representa tan solo la punta de un enorme iceberg de hartazgo nacional. No sabemos si los tractores pueden tumbar un gobierno en España, pero seguro que lo hacen tambalear. Y el cambiacolchones de La Moncloa no las tiene todas consigo. Para empezar, existe un riesgo evidente de que su encuentro de hoy con el delincuente-desobediente Torra acabe como el rosario de la aurora y que el secesionista confeso Junqueras le condene a convocar elecciones al no aprobarle los presupuestos.

La indignación crece y los motivos para el cabreo se acumulan: la ralentización de la economía, la subida del paro, las cesiones continuas a quienes trabajan para romper España (ahora se anuncian competencias en aeropuertos para Cataluña y prisiones para el País Vasco), el apoyo a los dictadores del Caribe, los desprecios al Rey... Es como una gota malaya, pum, pum, pum. Y quién sabe, quién sabe...