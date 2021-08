Blancanieves y la madrastra

“Erase una vez una joven y bella princesa llamada Blancanieves que vivía en un reino muy lejano con su padre y su madrastra. Su madrastra, la reina, era también muy hermosa, pero arrogante y orgullosa. Se pasaba todo el día contemplándose frente al espejo....” Y hasta aquí, porque la versión cambia.

Resulta que en la nueva, en la más actual, la madrastra acusa a Blancanieves de robar una manzana y de intentar con ella, que resulta que está envenenada, causar daño a los demás. Total, que Blancanieves se pasa medio cuento donde quiere la madrastra, es decir, intentando demostrar su inocencia. Blancanieves es Madrid y la madrastra, el Gobierno de España, madre solo de los hijos naturales, a los que alimenta, y empeñada en enfrentar a los hijastros esmirriados con la rebelde para que la acusen a ella y no a la madrastra de ser la culpable de que no coman. Se ve que Blancanieves tiene que fregar aún más para que las comunidades ricas y la propia madrastra sigan de fiesta.

Madrid es la que más aporta al fondo de solidaridad y Madrid crece y es marca reconocida, como nunca lo había sido antes. Madrid se ha hecho fuerte como ciudad de la libertad donde se vive y se deja vivir, donde es posible divertirse y donde es posible trabajar no solo para pagar impuestos. Y Madrid es ahora referencia de España y a Madrid se quiere ir porque ha triunfado aquello de que allí nadie se siente extraño y porque se ha convertido en el símbolo de la bonanza económica. Y eso el Gobierno no lo soporta y no lo soportan sus socios y no lo soportan dirigentes de comunidades que han demostrado su mediocridad al gestionar, como Ximo Puig; y no lo soporta Cataluña porque, al contrario de lo que ocurre con Madrid, ha perdido su marca Barcelona y su encanto para el empresario. Y no es culpa de Madrid.

Hay que reconocer que el lema “Madrid nos roba”, transición natural del “España nos roba” que puso en circulación Artur Mas en 2012, funciona. El victimismo suena creíble y además es un lema destructivo porque no da opción de diálogo: nadie quiere hablar con quien le roba. Encajó tan bien, que José Montilla se atrevió a decir que era mentira, que no era cierto el ‘Madrid nos roba’ y el hombre nunca dejó de ser visto en Cataluña como un charnego. Pero una cosa es que un ‘Madrid nos roba’ venga del independentismo y otra muy diferente es que sea el Gobierno, que tiene que defender a todas las comunidades, el que azuce una estrategia que pasa por armonizar impuestos y castigarnos con más impuestos porque lo de Madrid es el primer paso.

En este cuento inventado por el Gobierno la trama va dirigida a que la ‘malvada’ Blancanieves sea la culpable de todo: hasta de que Salamanca no haya recuperado las frecuencias del Alvia o a que Extremadura siga sin tren. Y, por supuesto, de la España vaciada. No debería costar tanto entender que hay personas que disfrutan de la vida de un pueblo y otras a las que por mucho que les pongas internet sueñan con irse a una gran ciudad. No puede costar tanto entender lo que significa vivir con libertad.

En este cuento, la moraleja es que ‘Madrid nos roba’. Y a este paso acabará con Ayuso juzgada por la marcha de Messi del Barcelona y con el Madrid multado por su economía saneada: no puede ser que el Barcelona esté arruinado y al club de Florentino le vaya bien. Mejor todos mal que todos bien. Mejor todos con los injustos impuestos de Patrimonio y Sucesiones no vaya a ser que, como ya pasó, vuelvan las manifestaciones en otras comunidades para ser iguales a Madrid y quede en evidencia la política fiscal del Gobierno.

Pero, cambio de guion, la ministra Montero acaba de romper el cuento que han escrito estos días Ximo Puig y el ministro Escrivá. Ahora no toca hablar de impuesto a la capitalidad, dice, que el presidente está de vacaciones y se puede despertar y ponerles a trabajar. “Espejito, espejito, ¿quién es el más hermoso del reino?” “Tú, presidente”, responde Montero mientras le da una patada por debajo de la mesa a Escrivá para que no diga la verdad.