Bienvenidos a la tercera república

No se ha proclamado de facto, pero en ello está la izquierda radical en la que se ha convertido el añorado PSOE, así como la extrema izquierda encarnada por Pablo Iglesias y todo el tropel de adláteres que le rodea. Y están en ello campando a sus anchas en las instituciones a las que han accedido gracias a los votos que lograron en las elecciones -cierto- y al todo vale por tocar poder, por ocupar un sillón, encarnado por Pedro Sánchez, alias Iván Redondo. Hacen y deshacen a su antojo porque ellos han vendido en tantas ocasiones y en tantos foros que ellos son la auténtica libertad, la verdadera democracia, los derechos constitucionales, que se han creído que son los únicos garantes. Tanto es así, que no solo se creen en el derecho de interpretar las normas a su criterio, sino que, además, quien no lo haga así es un facha, un fascista o un antidemócrata. Y, para colmo, lo hacen con una desfachatez tal que hiere. Eso sí, como en frente se encuentra la derecha más disgregada y enfrentada, mucho me temo que seguirá ocurriendo hasta que consigan, ya de facto, la proclamación oficial, después de haberse cargado la institución que encarna nuestra democracia constituyente, la monarquía.

Yo no quiero una república tramada por unos tipos que salieron a calle indignados por lo indignable, sabedores de que serían capaces de manipular a miles de ciudadanos hastiados con la corrupción. Pseudolíderes convertidos en charlatanes que berreaban puño en alto lo que las masas hartas de ladrones y corruptos querían escuchar. Personajes que tejieron una tela de araña que ampliaban poco a poco, absorbiendo a quienes soñaban una sociedad mejor y que ahora descubren cómo aquellos que orquestaban escraches, incitaban a protestar en las calles de cualquier forma, ahora moran en casoplones y mostrando su arrogancia en cada una de sus intervenciones para denunciar que sufren 'acoso', cuando antes incitaban a ello. Esa soberbia y petulancia con la que Iglesias amenaza y advierte a la derecha de que no volverá a sentarse jamás en un consejo de ministros.

Una izquierda que llega a las instituciones para después, desde dentro, asaltarlas. Como hace Meritxel Batet, nefasta presidenta del Congreso convertida en 'parramplas' y vocera del Gobierno socialcomunista, capaz de afirmar que ella está para "garantizar la libertad de expresión", aunque olvide añadir de socialistas, podemitas, proetarras y golpistas catalanes. Como muestra, la defensa de la intervención del 'antitodoloquehuelaaEspaña' Rufián, quien vinculó al rey Felipe VI con la extrema derecha. Eso sí, cuando la que llama a las cosas por su nombre, Cayetana Álvarez de Toledo, -repudiada por el niño bueno Casado, que parece estar cómodo con su minuto de protagonismo como pseudolíder de la oposición- recordaba la pertenencia del padre de Pablo Iglesias a un grupo terrorista, el FRAP, se retira del Diario de Sesiones y punto pelota.

En medio de este lanzallamas continuo que dirigen Iván Redondo y Pablo Iglesias, la última garrafa de gasolina la han colocado en casa de Mariano Rajoy. Con medio país en ruina como consecuencia de la pandemia provocada por el bicho y el otro medio en el precipicio que lleva a esa misma ruina, ahora solo faltaba dar credibilidad a todo lo que dice el delincuente bufón de Villarejo para despistar la crisis sanitaria o la incapacidad de aprobar unos Presupuestos, pero con los sillones y las poltronas bien calientes para mantener la mamandurria. Estos son los que venían a cambiar la política. A fe que lo han conseguido, pero para denigrarla aún más.

El Ejecutivo ningunea a la jefatura del Estado, al poder legislativo y al judicial, colocando a una exministra como Fiscal General del Estado sin rubor alguno y encabronando día sí y día también a los jueces. Con esta auténtica okupación de las instituciones, ¿alguien duda aún de que la proclamación de la tercera república llegarán más pronto que tarde?