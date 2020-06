Bienvenido sea el pacto

Hace bien el PSOE de Tudanca en firmar el pacto por la reconstrucción de Castilla y León. No le quedaba otra salida honrosa que entenderse con el constitucionalismo, es decir con los partidos que gobiernan la Junta, el PP y Ciudadanos, y alejarse de los aliados de su líder Pedro Sánchez. O hacía lo que va a hacer hoy, o condenaba al Partido Socialista en esta Comunidad al ostracismo político. Primero porque su actuación a lo largo de estos tres meses de estado de alarma ha sido francamente mejorable. Los socialistas han estado escondidos y mudos ante la ineficacia y el desgobierno de Pedro Sánchez. Ni han denunciado el descontrol del mando único sanitario, ni le han recriminado las salidas de tono del vicepresidente comunista. Ni siquiera ha alzado la voz, como sí lo ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, con el discriminatorio e insultante reparto de los 16.000 millones, que teóricamente eran para las regiones más afectadas por el coronavirus y lamentablemente Castilla y León está entre ellas. Y segundo, porque en esta tierra no se entiende que mientras unos arriman en hombro, los otros se dediquen a la crítica destructiva y partidista. Los españoles y los castellanoleoneses han sufrido mucho, están sufriendo demasiado y no están para ver cómo los políticos se tiran los trastos a la cabeza.

Alfonso Fernández Mañueco ha hecho valer su moderación y su prudencia, muchas veces incomprendida, para conseguir, al menos de momento, que los partidos políticos más importantes trabajen de la mano ante la difícil crisis económica que afronta esta Comunidad. La situación actual requiere la aportación de todos por encima de los intereses políticos de cada partido y así lo está pidiendo la sociedad que tanto respaldo necesita en estos momentos para poder mirar hacia adelante con cierto optimismo.

No hay más que salir a la calle y escuchar a los dueños del pequeño comercio, a los autónomos, a las pymes, a los hosteleros... Es lógico que el secretario general del PSOE de Castilla y León haya decidido trabajar junto al Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco, aunque a su presidente Sánchez no le haga ninguna gracia el acercamiento que él no es capaz de conseguir en esa comisión presidida por el incapaz de Patxi López, donde el vicepresidente bolivariano Pablo Iglesias se dedica a insultar a los diputados en lugar de ponerse a trabajar en un modelo de atención a los mayores para que no se vuelva a repetir lo que hemos vivido si hay un rebrote.

La mayoría de los ciudadanos pedimos entendimiento y moderación a los partidos que tienen más posibilidades de gobernar España, que son el PSOE y el PP, sin obviar a Ciudadanos, que en los últimos años ha jugado un papel de árbitro, a pesar de lo que piense el peor presidente que ha tenido España, José Luis Rodríguez Zapatero. Precisamente lo que detestan los ciudadanos es el enfrentamiento y personajes que buscan los extremos o los radicalismos, como hace ZP, el mayor defensor del populismo y del enfrentamiento. Lo hizo en España, con la desgraciada ley de Memoria Histórica y lo está haciendo en Venezuela, donde inexplicablemente o no tanto, se ha convertido en el mayor conocedor y promotor de Maduro en el mundo. Tendrá razones que se nos escapan para convertirse en el mayor publicista del modelo comunista-bolivariano.

Por ciento, a partir del domingo decae el estado de alarma y podremos movernos entre las distintas comunidades autónomas. Bienvenidos sean todos los madrileños que quieran venir a esta tierra a disfrutar de la tranquilidad, de la cultura y de la gastronomía, como siempre han hecho. Ningún salmantino sentimos “madrileñofobia”. Todo lo contrario. Estamos encantados de que los madrileños disfruten de nuevo de la Plaza Mayor o de cualquiera de los parajes de esta provincia. Personalmente estaba deseando que nos permitieran la movilidad entre comunidades autónomas para escaparme de nuevo a Madrid. Siempre ha sido uno de mis destinos favoritos y lo seguirá siendo.