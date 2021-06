Biden tenía urgencia por miccionar

La cumbre bilateral Biden-Sánchez tuvo lugar de camino al aliviadero urinario instalado a los efectos en los pasillos de la sede de la OTAN en Bruselas.

Es sabido que Biden, por la edad, sufre pérdidas y que es aconsejable que vacíe la vejiga con cierta frecuencia. Es lo que recomiendan los urólogos para que no se complique la situación y se produzcan indeseadas infecciones bacterianas en interior de vejiga y en los conductos urinarios masculinos.

La incontinencia urinaria ocurre cuando el músculo esfínter de la vejiga no es lo suficientemente fuerte como para retener la orina, según han explicado a este periódico expertos en urología. Es muy probable que el presidente de los Estados Unidos, por la edad, tenga ya el esfínter demasiado débil.

Es lógico que nuestro queridísimo presidente, siempre atento, presto y servicial con los Estados Unidos de América y con su presidente, haya querido acompañarle durante el trayecto que separa el lugar donde se hizo la foto de familia hasta el primer “wc” que se encontraron por el camino. Exactamente 29 segundos, 29 segundos que debieron ser interminables para Biden, pero no por la escueta conversación con Pedro Sánchez, sino por la desagradable situación que sufre cualquier persona cuando acusa los síntomas provocados por una urgencia/apuro de orinar.

Aunque les parezca mentira, en este fugaz encuentro han estado trabajando los “fontaneros” de La Moncloa y los de la Casa Blanca durante varios meses, dicen los de Iván Redondo.

Mucho se ha criticado, pero no es fácil planificar un “acontecimiento histórico planetario”, como el que se produjo cuando coincidieron el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y Obama. El lunes coincidieron, aunque fuera de forma fugaz, dos estrellas planetarias. “No tengo un cronómetro de cuánto tiempo me he reunido o no, pero le puedo garantizar que han sido más de 20 segundos la breve conversación y paseo que hemos tenido”, explicó ayer el presidente, después de haberse convertido en el protagonista de todo tipo burlas y mofas en las redes sociales.

¡No nos haga reír, hombre! No me extraña que alguien le haya comparado con el “pequeño Nicolás” por buscar una foto desesperadamente y a toda costa, una imagen con la que ha intentado borrar la manifestación ciudadana contra la decisión firme de Pedro Sánchez de sacar a sus socios de la cárcel en contra del Tribunal Supremo.

Pero como una foto vale más que la docena de palabras que pudo cruzar con el presidente americano, no hace falta más que fijarse en la imagen para darse cuenta de que Joe Biden ni le mira a la cara, pasa por delante de sus narices con gesto desabrido, como preguntándose: pero, ¿quién es este idiota que se ha saltado el protocolo y se ha cruzado en mi camino con la prisa que llevo?

Al presidente se le ha acabado la buena fortuna, a pesar de que el fin de semana ha conseguido cargarse a su íntima enemiga Susana Díaz y colocar al alcalde de Sevilla, sanchista hasta la médula aunque no lo parezca, al frente del cortijo socialista andaluz.

Pero quitando lo de Andalucía. Nada le sale ya bien a este presidente. No ha logrado la foto de Colón. La sociedad civil salió a la calle para protestar por lo que quiere hacer el presidente del Gobierno: indultar a los que intentaron dar un golpe de estado y aún siguen sin mostrar un ápice de arrepentimiento.

Miles de ciudadanos salieron a la calle para defender la Constitución, la igualdad de los españoles ante la ley y el sentido común, porque ni al propio Sánchez se le ocurriría indultar a un delincuente condenado a penas de 9,11 o 13 años de cárcel.

Por cierto, que vergüenza los concejales de Ciudadanos que se han abstenido en la defensa de la ley igual para todos argumentando que los indultos de los golpistas ni le van ni le vienen a Ciudad Rodrigo. Ciudadanos nació y creció gracias a su defensa de la integridad de España. Ciudadanos sigue existiendo porque defiende la igualdad de los españoles ante la ley y está en contra de los privilegios que pretenden los independentistas. Y eso nos incumbe a todos. También a los mirobrigenses.