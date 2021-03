Anoto las siguientes fechas de incertidumbre en el calendario, el 22 de marzo, el 4 de mayo... citas con la desfachatez de pescadores que ven en la pandemia una ocasión de río revuelto para hacerse con el sillón. No bastan los muertos ni las ruinas para aplacar la ruindad y la ansiedad por el poder. Paso páginas hacia atrás, ojeo el año de luto, encierros y sacrificios de derechos fundamentales que llevamos a nuestras espaldas. Dicen los psicólogos que una de las consecuencias del confinamiento es la desorientación temporal y debe ser eso. Yo tengo la impresión de que alguien ha borrado el siglo XX de la Historia, de que el sinsentido se ha apoderado de nuestra agenda política y nos encaminamos, inconscientes, hacia los mismos tics revolucionarios y consiguientes absolutismos que un día creímos felizmente desterrados de nuestro mapa. En ocasiones como esta, cuando me cuesta creer los titulares y siento la impotencia de percibirnos mayormente en manos de mentecatos movidos únicamente por su propia ambición, siempre desempolvo algún libro de Hanna Ahrednt, que se adentró en el análisis de la filosofía política con ánimo de entender la condición humana. ¿Qué diría sobre esta semana política Hanna Ahrendt, que concibió el concepto de “banalidad del mal” como el perfil político-criminal capaz de adormecer nuestra facultad de reflexionar y de expresar opiniones personales? Explicó que eso es lo que no sucede cuando normalizamos las prácticas antidemocráticas del gobierno de turno, cuando consentimos en el día a día que se nos amputen derechos fundamentales y asumimos la corrupción de las instituciones como parte de la normalidad, cuando nos enfadamos mucho pero no hacemos nada para impedirlo. Ella hablaba de lo sucedido en los años 30 en Alemania, pero yo la leo convencida de que escribió sobre nuestros días.

Escucho que Tudanca buscará “hasta el último minuto” los votos de los procuradores de Ciudadanos, que hay quien llama a correr a retirar la moción al registro, que cierra a las tres de la tarde, y vuelvo a enfrascarme en Hanna, en su ensayo “La vida del espíritu”, sus reflexiones sobre la responsabilidad de cada uno de utilizar el pensamiento crítico, que condensó en su afirmación: “nadie tiene derecho a no pensar, nadie tiene derecho a obedecer”. Pero resulta imposible porque el dichoso teléfono insiste con el pitidito de los mensajes urgentes. ¿Quién más se presentará ahora a las elecciones de Madrid? Ah,no! Lo que ocurre es que el PP ha denunciado a Iglesias ante la Junta Electoral. Y añado un interrogante a la fecha del 4 de mayo en mi calendario. En el gabinete remodelado se prevé una pelea entre mujeres, muy posiblemente una pelea en el barro. Al final todo se reduce a eso, al barrizal de codicias de poder sobre el que se asientan “Los orígenes del totalitarismo”.