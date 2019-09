Suprimir el impuesto de sucesiones, como va a hacer el presidente de la Junta en las próximas semanas, sí fija población. No sabemos si la fusión de municipios que ha propuesto el vicepresidente para los próximos años contribuirá o no a evitar la sangría demográfica, pero incrementar las exenciones y deducciones en el IRPF para los pueblos de menos de cinco mil habitantes como anticipó ayer Alfonso Fernández Mañueco seguro que ayuda. Poner en marcha las Mancomunidades de Interés General, como plantea Francisco Igea, puede tener algún efecto positivo sobre la población rural, o no, mientras que está muy clara la influencia benéfica sobre el campo castellano y leonés de las ayudas que anunció ayer Mañueco a las empresas que compren productos a los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Eso sí, tanto las medidas de eficacia asegurada promovidas por el presidente como las iniciativas de más dudosa efectividad anticipadas por el vicepresidente, forman parte de la batería de medidas a favor del campo del mismo Gobierno regional. ¿O no?

En todo caso, Mañueco se convirtió ayer en protagonista de la actualidad de la Comunidad con el anuncio de uno de sus proyectos estrella en la inauguración de Salamaq, con gran pesar de los dos grandes animadores de la ‘rentrée’ del nuevo curso político, que no son otros que Igea y José Antonio de Santiago Juárez.

Y no es que ninguno de los dos estuviera callado por un día. De hecho, ambos mantuvieron encendida la llama de la disidencia con la que intentan ‘iluminar’ a sus respectivos partidos.

De Santiago Juárez convocó una rueda de prensa tras el incendio provocado por el anuncio de una moción para declarar a Valladolid capital de Castilla y León, en la que no solo evitó aplicar árnica a las escoceduras provocadas en la sede del PP regional, sino que arrojó un par de bidones más de gasolina al fuego.

De entrada, ninguneó a Francisco Vázquez, que fue el encargado por Mañueco de desautorizar la moción de De Santiago. “¿Quién es este Vázquez para desacreditarme a mí?”, se preguntó el ex vicepresidente de la Junta en tiempos de Juan Vicente Herrera. Pues nada menos que el número dos de su partido en Castilla y León como secretario regional, además de vicepresidente de las Cortes, señor concejal.

Para no dejarlo correr, De Santiago Juárez se permitió llamar provincianos y miedosos tanto a Vázquez como al presidente del PP salmantino, Javier Iglesias, y a todos cuantos han criticado su brillante idea de abrir ahora el melón de la capitalidad. Y para remate, invitó al secretario regional del partido a abrirle un expediente disciplinario y expulsarle del PP “por pedir que se cumpla el Estatuto”.

Pues que se lo piensen en María de Molina. Porque puede ser una buena idea, que sin duda ahorrará a los dirigentes del PP de Castilla y León muchos dolores de cabeza.

El ‘vice’ de Cs también aportó ayer jueves su granito de arena al desconcierto general, al asegurar que “siempre es mejor tener un Gobierno que no tenerlo”, en referencia a las maniobras de Pedro Sánchez para conseguir apoyos a su proyecto vital de seguir durmiendo en La Moncloa.

Si lo hubiera pensado un poco, Igea se habría dado cuenta de que pocas cosas puede haber peores para Castilla y León que un Gobierno de la nación con Sánchez apoyado en Pablo Iglesias.

Sus medidas irían justo en el sentido contrario de lo anunciado ayer por Mañueco. Tendríamos más impuestos, más gasto sin control y más olvido para el campo y el mundo rural. Seguiríamos con ministros de Agricultura que primero anuncian su presencia en Salamanca para inaugurar una Feria (Planas no se entera, porque la inauguración hubiera correspondido en todo caso al presidente de la Junta) y después dan la espantada.

Ante la posibilidad de que el equipo sanchista, asesorado por los filocomunistas de UP y apoyado en los votos de los golpistas de ERC, cualquier alternativa suena a consuelo. Menos mal que de momento la pelea de gallos entre el Doctor No y el Coletas impide cualquier atisbo de acuerdo.