AYUSO es un sentimiento, es imán para el cariño... por ella ‘matan’, que decía Belén Esteban, y en eso está su fuerza. Y está en que Casado y Teodoro no han presentado pruebas que justifiquen su acoso e intento de derribo, ni se entiende que les llegue un rumor que maneja desde hace tiempo la izquierda y que en lugar de ponerse en guardia, le sigan el juego al enemigo.

A Ayuso se la cree y a Casado le cuesta hacerse comprender. Ayuso se salvará si la calle lo pide y ahora la calle tiene fuerza y está indignada por ‘lo que le han hecho a la pobre’. Por Ayuso hay pasión. Y era líder, reina de Madrid y patrona de los selfies de España, y ahora además la han convertido en víctima de una conspiración urdida desde las entrañas de sus compañeros de partido. El simpatizante del PP y el votante de Ayuso están muy dolidos... y son muchos menos los que empatizan con Casado, en parte porque él habla y habla pero Ayuso conecta. Y eso no se enseña en las escuelas de política como tampoco el tener tanto tirón como para que te pida consejo el alcalde de Nueva York o te dedique un editorial de alabanzas The Washington Post. A Casado no le pasa, ni a Teodoro, ni a ningún otro político de España, por eso Ayuso es un diamante que genera celos. Es tan extraordinaria, que es capaz de seguir siendo una persona normal que come en el bar, debajo de su casa, y a la vez te hace creer que te defenderá mejor que el Capitán América.

Tiene tan fácil que la calle se muestre, como pasear, dejarse ver. Si antes escuchaba aplausos, ahora muchos más. Y contra eso no puede luchar el aparato del partido. Hay un ganador incuestionable, que es Sánchez, y un perdedor, Casado, porque ahora hay munición de sobra para retirarle de la Presidencia del PP y ser el blanco fácil de la oposición. El pueblo presiona, Feijóo observa y le observan y Sánchez ve cómo el PP se inmola a lo Iglesias, sin necesidad de mover un dedo (¿o lo movió?). Hombre con suerte... como Mañueco.

Estamos en una resaca electoral muy diferente a otras. En esta el partido vencedor ha apretado el botón de la autodestrucción y ha dejado al claro perdedor, el PSOE, en condiciones de convocar las elecciones generales y de ganarlas. El PP está a punto de perpetuar a Pedro Sánchez una semana después de noquearle. Se escuchan las risas de Ferraz y Abascal sueña con otras elecciones en Castilla y León.

Mañueco es un hombre con suerte porque hasta ahora repetía que era él quien mandaba mientras había un señor de Murcia, Teodoro, que acaparaba el micrófono. ‘Lo que tiene que hacer Mañueco es no pactar con Vox y gobernar en solitario’, decía, y venga tertulias de politólogos de bar. Ahora por fin ‘lo que tiene que hacer Mañueco’ es ‘lo que quiera hacer Mañueco’ porque Teodoro ya no está en condiciones de dar lecciones y esa es otra que Mañueco le debe a Ayuso. Sobre la mesa tiene ‘lo que dice la gente’, otra expresión muy de resaca electoral, y que en Castilla y León quedó claro: gobierna el PP con el apoyo de Vox -dentro o no del gobierno- porque la derecha suma y la izquierda, no.

Si antes era poco entendible pactar con el PSOE -porque el PP pidió el voto para ir contra Sánchez- ahora lo es aún menos porque el pacto lo firmarían el que nunca gobernaría con Podemos y el que está inmerso en una novela de espionaje a su propia gente. Lo que puede hacer Mañueco ahora que el señor de Murcia juega su propia partida por la supervivencia, es no dejar que gobierne quien diga Casado porque le venga mejor para ganar Andalucía o llegar a Moncloa.

Qué aburrimiento escuchar que Vox es ultraderecha cuando Podemos no es ultraizquierda, comunista o extrema izquierda. Pilar Rahola dejó una reflexión extraordinaria en la campaña electoral catalana. Dijo: ‘Junts per Catalunya es un partido que tiene gente en la cárcel, que tiene gente en el exilio, que tiene más de mil personas en procesos judiciales (...) ¿y me vienes a comparar a demócratas y luchadores con la extrema derecha?’ El PP ha caído en el enredo de que a la derecha de la derecha hay ultraderecha y a la izquierda de la izquierda, libertad y democracia. Y seguro que no hay tantas líneas rojas: los de Abascal piden igualdad del hombre con la mujer, porque lo que rechaza es la discriminación positiva que culpe por sistema al varón, lo que comparten muchos votantes del PP. Vox no dice que no vengan emigrantes, dice que sea con contrato, igual que le ocurría al españolito que se marchaba a trabajar a Alemania o a Suiza, y es cierto que un emigrante sin papeles es blanco de mafias y desalmados. No cree en Europa pero ha defendido con garra en Bruselas que la PAC sea para el agricultor y el ganadero, no para el ecologista. Le falta dejar vetos, como a PSOE y Podemos.

Lo que tiene que hacer Mañueco es, por fin, lo que quiera hacer. Ahora que los jefes juegan a espías y se han olvidado del juguete de Castilla y León, puede apagar la tele nacional, decirles que la señal no llega -que bien sabe que en muchos pueblos es verdad- y centrarse en arreglar la antena antes de que los vecinos emigren del PP aburridos y decepcionados.